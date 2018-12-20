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/ Стало известно, о чем хотят спросить президента журналисты Южного Урала

Стало известно, о чем хотят спросить президента журналисты Южного Урала

Владимир Путин проведет сегодня традиционную большую пресс-конференцию.
сегодня в 11:11
  |  Общество

Сегодня, 20 декабря, в 14:00 (по местному времени), состоится большая пресс-конференция с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Аккредитацию на нее получили 1702 журналиста, однако задать свой вопрос главе России смогут всего около пятидесяти человек. Удачу попытает и корреспондент Полина Болоховцева — вместе с оператором Андреем Ярушевым они прибыли представлять на конференции медиахолдинг ОТВ.

Челябинская область выступила инициатором закона о квотировании выбросов промышленных предприятий. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве и Госдуме. Есть ли шансы на его принятие? Насколько нам известно, его тормозят промышленники, которые пытаются защитить свои интересы. А Челябинск рассчитывает стать экспериментальной площадкой, если закон будет принят. Его принятие для нас особенно важно в свете подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут у нас в 2020 году. — такой вопрос президенту подготовила Полина Болоховцева.

Отметим, что вопросов от журналистов Челябинской области достаточно много, сообщает сетевое издание «Губерния». Так, корреспондент ГТРК «Южный Урал» планирует задать вопрос о государственной программе по стимулированию раздельного сбора отходов; главный редактор газеты «Всходы» Нагайбакского района хочет узнать о газификации отдаленных районов области; главный редактор «Копейского рабочего» подготовила вопрос о том, будет ли продолжена в Копейске работа федеральной программы по расселению ветхоаварийного жилья.

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