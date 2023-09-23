Юные футболистки из Челябинской области выиграли Всероссийский турнир «Футбол в школе»

Соревнования проходили в Москве

Юные футболистки из села Фершампенуаз Челябинской области одержали победу на Всероссийском турнире «Футбол в школе», который завершился сегодня, 23 сентября, в Москве. Южноуральские спортсменки обыграли своих соперниц из Белгорода со счетом 3:1, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Школьницы в возрасте 12 — 13 лет обучаются под руководством преподавателя детско-юношеской спортивной школы села Фершампенуаз Константина Федорова. Девочки с легкостью прошли групповой этап, обыграв соперниц из Липецкой и Самарской областей, а также из Краснодарского края.

В полуфинале южноуральские футболистки встретились с соперницами из Новосибирска и завершили матч со счетом 3:0. В финале в игре с футболистками из Белгорода в основное время выявить победителя не удалось. В серии пенальти южноуральские спортсменки забили три мяча и стали чемпионами в своей возрастной группе.

Всего в возрастной группе 12 — 13 лет было 16 команд.