Юные футболисты Челябинска победили в турнире на плавучем доке

Игры прошли в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области

В поселке Белокаменка (Мурманская область) завершился второй этап футбольного фестиваля, матчи которого проходили на плавучем доке. В рамках события состоялась не только игра Кубка России между кировским «Динамо» и командой 2DROTS, но и открытая тренировка национальной сборной, а также турнир с участием школьных команд, победу в котором одержала сборная Челябинской области, сообщают организаторы фестиваля.

В футбольном фестивале приняли участие команды юношей и девушек 12—13 лет из Мурманской, Челябинской и Костромской областей. Матчи прошли на футбольном поле, которое было уложено в сухом доке ЦСКМС. Именно отсюда в конце июля отправилась на Гыдан первая технологическая линия завода «Арктик СПГ 2». Проведение матчей в уникальной локации на берегу Кольского залива стало стартом проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол — повсюду».

Школьники Челябинской области не только победили в турнире, но и получили возможность принять участие в совместной тренировке с известными в прошлом футболистами и нынешними игроками сборной России. Мастер-класс для юных ребят провели Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Георгий Джикия, Михаил Кержаков, Николай Комличенко, Александр Соболев, Матвей Сафонов, Федор Чалов и другие.

Отметим, что ЦСКМС в Белокаменке является первым в мире заводом по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. СПГ-линии строятся в огромных сухих доках размером 415×175×20,2 метра. Один док может вместить до шести футбольных полей. После сборки линии сжижения газа транспортируются к месторождениям по морю. В июле 2023 года первая готовая линия сжижения из дока № 1 была отправлена на Гыдан к месторождению Утреннее в ЯНАО.