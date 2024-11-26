Две юниорки из Челябинской области стали призерами Всероссийского турнира по боксу

А Алина Капустина завоевала серебро среди девушек

Три спортсменки из Челябинской области стали призерами Всероссийского турнира по боксу в Тверской области. В состязаниях среди юниорок серебро завоевала Кира Трунина из Златоуста, а ее землячка Карина Кузьмина — бронзу. Призовое место заняла и челябинка Алиса Капустина в состязаниях среди девушек, сообщает региональная федерация бокса.

Турнир по боксу прошел в городе Осташково, он собрал сильнейших девушек 15-16 лет и юниорок 17—18 лет. Эти состязания собрали спортсменок из 51 региона. Девушкам предстояло побороться за попадание в состав юниорской сборной страны.

С этой задачей успешно справились три спортсменки Челябинской области. Так, в турнире среди юниорок серебряную медаль завоевала Кира Трунина из Златоуста. Она проявила себя в весовой категории до 57 кг. В этом же возрасте отличилась ее землячка Карина Кузьмина. В ее активе бронза в категории до 52 кг. Обе спортсменки занимаются под руководством тренеров Леонида Лихачева, Данира Сайфулина и Антона Блинова.

В состязаниях среди девушек лучший результат у южноуральской команды показала Алиса Капустина. Челябинка завоевала серебро в весовой категории до 53 кг. Она занимается боксом в СШОР «Алмаз» под руководством Сергея Тютюева.