/ Бойца ММА подозревают в наглом угоне автомобиля жителя Челябинска

В ситуации разбираются силовики.

Сотрудники СОБРа пришли к бойцу ММА Евгению «Бизону» Гонтареву и повязали его. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По их данным, причина визита силовиков была серьезной: боец и его друзья отобрали автомобиль «Хаммер» у жителя Челябинска и уехали на нем отдыхать в клуб.

Один не очень фартовый житель Челябинска захотел продать свою тачилу в Москве. Купить её решил Гонтарев и два его быка-подельника. Хозяина попросили привезти машину в Подмосковье, там его поломали, отняли тачку и уехали в клуб — отдыхать. — сообщает Mash.

Евгений Гонтарев сначала принял визит силовиков за шутку, даже попытался бороться. Когда стало понятно, что сотрудники СОБРа настоящие, вступиться за бойца попыталась мать. Но его все равно заставили лечь на землю, застегнули наручники и увезли.