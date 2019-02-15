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/ В Челябинске ко Дню защитника Отечества состоится международный турнир по боксу

В Челябинске ко Дню защитника Отечества состоится международный турнир по боксу

На ринге сойдутся спортсмены из России и Казахстана.
сегодня в 14:07
  |  Спорт

Международный боксерский турнир, посвященный главному мужскому празднику — Дню защитника Отечества, пройдет в Челябинске в следующую среду, 20 февраля. Матчевая встреча между сборными России и Казахстана состоится во Дворце пионеров и школьников имени Крупской.

Как рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска, честь нашей страны на этих соревнованиях будут защищать южноуральские боксеры, тогда как под флагом Казахстана выступят спортсмены из Костаная.

В составе сборной команды города Челябинска воспитанники спортивных школ и клубов столицы Южного Урала, победители и призёры всероссийских и международных соревнований. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Для всех желающих посмотреть на противостояния боксеров России и Казахстана предусмотрен свободный вход на мероприятие.

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