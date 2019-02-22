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/ В Челябинске прошел боксерский турнир «За Россию», посвященный Дню защитника Отечества

В Челябинске прошел боксерский турнир «За Россию», посвященный Дню защитника Отечества

Челябинцы встретились на ринге с соперниками из Казахстана.
сегодня в 16:15
  |  Спорт

Дворец пионеров и школьников имени Крупской на один день стал центром бокса в Челябинске. Именно там в среду, 20 февраля, прошел матчевый турнир между сборными России и Казахстана. Российскую сторону представляли спортсмены из Челябинска, а честь Казахстана отстаивали костанайские боксеры.

Сам турнир был посвящен предстоящему Дню защитника Отчества. Открыл торжественные соревнования временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. В своем вступительном слове он подчеркнул, что соревнующиеся боксеры в очередной раз покажут, кто такие защитники Отечества. Кроме того, Владимир Елистратов упомянул дружеские отношения с Казахстаном. Отметим, что врио главы города не понаслышке знаком с боксом, и даже имеет первый юношеский разряд.

Бокс мне очень близок по одной маленькой причине: потому что я начинал заниматься именно боксом. Вы видите, какой высокий уровень, и вообще, вся команда собрана из достаточно перспективных ребят, здесь есть члены сборной России, поэтому сегодня они в шлемах, потому что берегут себя для следующих турниров. Очень высокий уровень, мне нравится. Как и понравилась организация открытия этого мероприятия. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Елистратов.

Как рассказал председатель федерации бокса Челябинска Сергей Козловцев, выбор Казахстана в качестве соперника был неслучаен, поскольку это дружественное России государство.

Ну и сейчас, когда мы много говорим о дружбе народов, Казахстан — это наше дружественное государство, поэтому выбор был неслучаен. Очень сильные боксеры находятся в Казахстане, поэтому пригласили, гости откликнулись. Пригласили также первых номеров Костанайской области и ближайших областей Казахстана. Здесь участвую мастера спорта, победители первенства Европы. Мы растем, с каждым годом прибавляем, у нас цикл, который с каждым годом приносит каких-то новых чемпионов, каких-то звезд. — рассказал сайту «Первый областной» председатель федерации бокса Челябинска Сергей Козловцев.

19-летний челябинец, мастер спорта России Тамерлан Касымов на ринге встретился с представителем Казахстана Жандосом Ережеповым. Тамерлан доминировал весь бой, и в итоге победил единогласным решением судей. Свой выигрыш молодой спортсмен посвятил семье.

В первую очередь я представлял свою семью, своего отца, я отстаивал его честь. Эта победа — его заслуга, это семейная, общая победа. Команды, семьи, друзей, близких людей. Большая честь защищать Челябинск и страну на таких соревнованиях. — рассказал Тамерлан Касымов.

Отметим, что матчевая встреча России и Казахстана закончилась со счетом 6:2 в пользу принимающей стороны. Победы в своих боях одержали Вильдан Минасов, Павел Чазов, Савелий Орлов, Алико Амиров и Андрей Стоцкий. Иван Касимовский и Сергей Вотяков уступили соперникам.

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