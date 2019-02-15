/ Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи

О том, как прошла встреча, рассказал южноуральский спортсмен Эдуард Абзалимов.

Боксерам с Южного Урала удалось пообщаться с Владимиром Путиным. Глава государства приехал в Сочи, чтобы встретится с главами Турции и Ирана и обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Тем не менее, президент России нашел возможность встретиться со спортсменами, и посетил их тренировку на базе «Юг-Спорт».

Среди тренирующихся оказались и южноуральские боксеры — серебряный призер чемпионата мира Эдуард Абзалимов, и чемпион планеты среди студентов Эдмонд Худоян. По их словам, встреча с Владимиром Путиным прошла в неофициальном формате.

Он зашел, поприветствовал нас. Спросил, как у нас дела, как мы себя чувствуем, как нас кормят, какое питание, какие планы дальнейшие. Пожал нам руки, пожелал удачи в дальнейших международных стартах. Мы ему рассказали наш календарь на этот год, очень насыщенный. — рассказал сайту «Первый областной» чемпион Европы по боксу, заслуженный мастер спорта России Эдуард Абзалимов.

Нашел глава государства время и для своего любимого вида спорта — дзюдо. Владимир Путин, который является мастером спорта по дзюдо и самбо, облачился в кимоно и провел тренировочные поединки с ведущими дзюдоистами страны, показав, что находится в хорошей физической форме.