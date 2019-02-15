Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи

Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи

О том, как прошла встреча, рассказал южноуральский спортсмен Эдуард Абзалимов.
сегодня в 17:40
  |  Спорт

Боксерам с Южного Урала удалось пообщаться с Владимиром Путиным. Глава государства приехал в Сочи, чтобы встретится с главами Турции и Ирана и обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Тем не менее, президент России нашел возможность встретиться со спортсменами, и посетил их тренировку на базе «Юг-Спорт».

Среди тренирующихся оказались и южноуральские боксеры — серебряный призер чемпионата мира Эдуард Абзалимов, и чемпион планеты среди студентов Эдмонд Худоян. По их словам, встреча с Владимиром Путиным прошла в неофициальном формате.

Он зашел, поприветствовал нас. Спросил, как у нас дела, как мы себя чувствуем, как нас кормят, какое питание, какие планы дальнейшие. Пожал нам руки, пожелал удачи в дальнейших международных стартах. Мы ему рассказали наш календарь на этот год, очень насыщенный. — рассказал сайту «Первый областной» чемпион Европы по боксу, заслуженный мастер спорта России Эдуард Абзалимов.

Нашел глава государства время и для своего любимого вида спорта — дзюдо. Владимир Путин, который является мастером спорта по дзюдо и самбо, облачился в кимоно и провел тренировочные поединки с ведущими дзюдоистами страны, показав, что находится в хорошей физической форме.

Общество
Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска
вчера в 18:13
Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска
Спорт
В Челябинске ко Дню защитника Отечества состоится международный турнир по боксу
вчера в 14:07
В Челябинске ко Дню защитника Отечества состоится международный турнир по боксу
Спорт
Южноуральские боксеры успешно выступили на первенстве УрФО по боксу среди юношей
13.02.2019
Южноуральские боксеры успешно выступили на первенстве УрФО по боксу среди юношей
Общество
Семья из Златоуста получила новогодний подарок от Владимира Путина и Бориса Дубровского
28.12.2018
Семья из Златоуста получила новогодний подарок от Владимира Путина и Бориса Дубровского
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Правительство области продолжает поиски инвесторов для «Яркой жизни»
сегодня в 19:54
Правительство области продолжает поиски инвесторов для «Яркой жизни»
ШОС и БРИКС
В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 19:15
В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
Происшествия
Школьник пытался отрубить голову собаке
сегодня в 18:26
Школьник пытался отрубить голову собаке
Общество
Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска
сегодня в 18:13
Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска
Спорт
Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи
сегодня в 17:40
Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи
Общество
Женщину, до смерти напоившую младенца алкоголем, оставили на свободе
сегодня в 17:38
Женщину, до смерти напоившую младенца алкоголем, оставили на свободе
Общество
В Магнитогорске на месте пострадавшего дома хотят построить парк или сквер
сегодня в 17:13
В Магнитогорске на месте пострадавшего дома хотят построить парк или сквер
Общество
Рецидивиста, надругавшегося над подростком, отправили в колонию
сегодня в 16:58
Рецидивиста, надругавшегося над подростком, отправили в колонию
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6