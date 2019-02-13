Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.71 +0.06 74.15 -0.17
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральские боксеры успешно выступили на первенстве УрФО по боксу среди юношей

Южноуральские боксеры успешно выступили на первенстве УрФО по боксу среди юношей

В активе спортсменов из Челябинской области 10 медалей.
сегодня в 14:09
  |  Спорт

Триумфальным можно назвать выступление южноуральских спортсменое на юношеском первенстве Уральского федерального округа по боксу. На соревнованиях среди юношей 15−16 лет, которые прошли в Ноябрьске, боксеры из Челябинской области завоевали 10 медалей: одну золотую, три серебряных и шесть бронзовых.

Единственное «золото» завоевал Денис Лебединский из Челябинска. Он сделал отличный подарок к 60-летию своего наставника, руководителя детско-юношеского клуба бокса «Санта», заслуженного работника физической культуры РФ Сергея Примакова. «Серебро» выиграли Игорь Цой из Златоуста, челябинец Дониер Назаров и Владимир Желнов из Пласта. «Бронзу» получили Иван Тихонов из Миасса, Евгений Ядрихинский из Челябинска, магнитогорец Валерий Литовченко, челябинец Георгий Горбунов, Глеб Титеев из Миасса и копейчанин Кирилл Плишкин. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области.

Всего в первенстве приняли участие 141 спортсмен 2003 — 2004 годов рождения из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На соревнованиях, которые были отборочными на мартовское первенство России, присутствовал известный боксер-професионал, чемпион мира и олимпийский чемпион Александр Поветкин. Знаменитый боец был почетным гостем состязаний.

Спорт
Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу
15.11.2018
Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу
Спорт
Боксер из Златоуста серией ударов и нокдауном завоевала «золото» первенства Европы
18.10.2018
Боксер из Златоуста серией ударов и нокдауном завоевала «золото» первенства Европы
Спорт
Челябинский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом
08.10.2018
Челябинский боксер Сергей Ковалев сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом
Спорт
Две медали завоевали спортсменки из Челябинска на международном турнире по боксу
18.09.2018
Две медали завоевали спортсменки из Челябинска на международном турнире по боксу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Минпромторг предложил установить «Радиус трезвости» для продажи алкоголя
сегодня в 21:30
Минпромторг предложил установить «Радиус трезвости» для продажи алкоголя
Общество
Заняться проезжей частью по улице Захаренко пообещал губернатор
сегодня в 19:56
Заняться проезжей частью по улице Захаренко пообещал губернатор
Общество
Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод
сегодня в 19:30
Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод
Хоккей
«Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»
сегодня в 18:27
«Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»
Общество
Посылки из Москвы по регионам будут доставлять за 2 дня
сегодня в 18:22
Посылки из Москвы по регионам будут доставлять за 2 дня
Происшествия
Следователи предполагают, что крановщики сгорели из-за нарушения техники безопасности
сегодня в 18:15
Следователи предполагают, что крановщики сгорели из-за нарушения техники безопасности
В мире
Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию в шапке с гербом России
сегодня в 18:14
Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию в шапке с гербом России
Общество
Сломанная колонка в Коркино стала причиной конфликта горожан и водоканала
сегодня в 17:41
Сломанная колонка в Коркино стала причиной конфликта горожан и водоканала
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6