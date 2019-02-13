/ Южноуральские боксеры успешно выступили на первенстве УрФО по боксу среди юношей

В активе спортсменов из Челябинской области 10 медалей.

Триумфальным можно назвать выступление южноуральских спортсменое на юношеском первенстве Уральского федерального округа по боксу. На соревнованиях среди юношей 15−16 лет, которые прошли в Ноябрьске, боксеры из Челябинской области завоевали 10 медалей: одну золотую, три серебряных и шесть бронзовых.

Единственное «золото» завоевал Денис Лебединский из Челябинска. Он сделал отличный подарок к 60-летию своего наставника, руководителя детско-юношеского клуба бокса «Санта», заслуженного работника физической культуры РФ Сергея Примакова. «Серебро» выиграли Игорь Цой из Златоуста, челябинец Дониер Назаров и Владимир Желнов из Пласта. «Бронзу» получили Иван Тихонов из Миасса, Евгений Ядрихинский из Челябинска, магнитогорец Валерий Литовченко, челябинец Георгий Горбунов, Глеб Титеев из Миасса и копейчанин Кирилл Плишкин. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области.

Всего в первенстве приняли участие 141 спортсмен 2003 — 2004 годов рождения из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На соревнованиях, которые были отборочными на мартовское первенство России, присутствовал известный боксер-професионал, чемпион мира и олимпийский чемпион Александр Поветкин. Знаменитый боец был почетным гостем состязаний.