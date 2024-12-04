Две челябинские юниорки победили на первенстве мира по ММА

Золотые медали на соревнованиях в Смоленске завоевали Алекса Ставинчук и Карина Вагапова

Уверенную победу одержали на первенстве мира по смешанному боевому единоборству ММА челябинки Алекса Ставинчук и Карина Вагапова. 17-летние спортсменки выиграли у всех своих соперниц на соревнованиях в Смоленске. Это первый их успех на международном турнире такого уровня, сообщает региональная федерация СБЕ ММА.

Челябинские спортсменки отличились в соревнованиях среди девушек 16—17 лет. Так, Алекса Ставинчук не знала себе равных в весовой категории до 52 кг, а Карина Вагапова оказалась сильнейшей в весе до 57 кг. Они занимаются в спортклубах «Святой Георгий» и СК Warriors под руководством соответственно Артема Танцуры и Константина Воязитова.

Отметим, что там же, в Смоленске, состоялись и всероссийские соревнования Кубок «Спарты». В них приняли участие юноши и девушки в двух возрастных категориях — 12—13 и 14—15 лет.

На турнире выступили шесть спортсменов Челябинской области. Три наших земляка стали призерами соревнований. Так, Константин Воязитов (62 кг) и Артур Дурдуев (44 кг) завоевали золотые медали, а Ибрахимджон Садуллов — бронзу.