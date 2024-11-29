Челябинка Таисия Киреева завоевала серебро на Кубке России по самбо

Она стала призером соревнований в весовой категории до 72 кг

В Краснодаре завершился Кубок России по самбо, на котором был сформирован состав национальной команды для участия в международных турнирах. Серебряным призером соревнований стала челябинка Таисия Киреева. Она вышла в финал в весовой категории до 72 кг, где уступила Ксении Задворновой из Татарстана.

Соревнования в Краснодаре собрали более 400 спортсменов из 50 регионов страны. Завоевали право принять участие в турнире и четыре самбиста Челябинской области. Александр Куликовских, Александр Сергеев и Дина Гизатулина остались за чертой призеров.

А вот Таисии Киреевой удалось себя проявить и подняться на пьедестал почета. Челябинка успешно выступила в весовой категории до 72 кг. На пути к финалу она победила трех соперниц, а в решающем поединке уступила лидеру национальной сборной в этой категории Ксении Задворновой из Республики Татарстан.

Кубок России по самбо — 2024. Женщины, весовая категория до 72 кг. Призеры:

1. Ксения Задворнова (Татарстан).

2. Таисия Киреева (Челябинская область).

3. Евгения Шевченко (Москва).

3. Евгения Чиреш (Москва).

Отметим, что Таисия Киреева успешно совмещает выступления в крупнейших соревнованиях по самбо и дзюдо. В 2019 году она завоевала титул чемпионки России по дзюдо. Неоднократно она становилась и призером национальных чемпионатов по самбо, однако ни разу не завоевывала на них золотую медаль.