Челябинские гимнастки выиграли международный турнир в Токио

На соревнованиях в Японии победу одержала команда из спортшколы «Гармония»

На международном турнире по эстетической гимнастике в Токио фурор произвели челябинские спортсменки. Команда «Империя Кристалл» из спортшколы «Гармония» выиграла состязания, завоевав трофей. Золотые медали получили семь гимнасток, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Международный турнир по эстетической гимнастике Japan Cup собрал сильнейшие команды из разных уголков мира. Отправилась в Токио и челябинская команда «Империя Кристалл». Она успешно выступила в возрастной категории среди девочек 12—14 лет, завоевав золотые медали.

В составе команды победу одержали Анастасия Домашова, Алиса Кадырова, Мария Карасова, Елизавета Кулясова, Арина Рослякова, Дарья Серебрякова и Анна Сорокина. Все спортсменки занимаются под руководством тренера Юлии Платоновой.

Напомним, что накануне отличились гимнастки из спортшколы «Гармония» в другом международном турнире. Так, золотые медали в Китае завоевали представительницы художественной гимнастики.