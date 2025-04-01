Челябинские гимнастки завоевали золото на турнире «Весенняя капель» в Китае

Воспитанницы СШОР «Гармония» выиграли состязания в городе Маньчжурия

Две золотые медали завоевали команды челябинской спортшколы «Гармония» в турнире по художественной гимнастике «Весенняя капель» в Китае. На соревнованиях в городе Маньчжурия южноуральские спортсменки одержали победы в дуэтах и групповых упражнениях, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В Маньчжурии прошли сразу два турнира — российско-китайские соревнования «Весенняя капель» и открытое первенство Забайкальского края. Здесь проявили себя девушки из челябинской спортшколы по художественной гимнастике «Гармония». Они завоевали две золотые медали.

В дуэтах по программе 1-го взрослого разряда победу одержали Вероника и Милана Игнаткины. Еще одну золотую медаль завоевала команда в групповых упражнениях. В ее составе отличились Ксения Ефременкова, Ангелина Козакова, Екатерина Попова, Милана Баранова, Элина Хайруллина и Вероника Игнаткина.

Подготовили спортсменок тренеры Мария Фадеева и Татьяна Бауэр.