/ Главный тренер «Трактора» прокомментировал новую систему начисления очков в КХЛ

Новые правила начнут действовать с начала сезона.

С нового сезона в Континентальной Хоккейной Лиге изменится система начисления баллов за победу. Решение было принято на заочном заседании совета директоров лиги 30 августа. Теперь за любую победу будут давать 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, и 0 очков за поражение в основное время. О новом порядке начисления очков высказался главный тренер ХК «Трактор» Герман Титов.

Хорошая система. Не зря она действует в НХЛ. Думаю, что это добавит интереса к Чемпионату, потому что возрастет плотность в таблице. Не будет большого разрыва в очках. — сказал сайту «Первый областной» Герман Титов.

Отметим, что в голосовании участвовали 15 из 19 членов совета директоров КХЛ. Решение было принято единогласно. Добавим, что новый сезон стартует 1 сентября. В матче открытия встретятся победитель прошлой «регулярки» СКА из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс».