/ КХЛ. Дебютный матч сезона для челябинского «Трактора» и московского ЦСКА

0:3

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ





Изменение счета: ЦСКА. 25. Григоренко Михаил ассистенты: 19. Вей Линден



51 мин – Видимо, сегодня не день «Трактора». Еще одна шайба отправляется в ворота хозяев. Демченко отбил несколько бросков. Удар Григоренко в девятку остановить не удалось.

49 мин – Остается чуть больше 10 минут до конца стартового матча сезона. Надежды на отыгрыш остается все меньше, но хочется, чтобы «Трактор» забросил хотя бы так называемый гол престижа.

46 мин – Едва не забрасывают третью шайбу гости из столицы. Василий Демченко в очередной раз выручает команду.

45 мин – В атаку пошел воспитанник челябинской школы хоккея Никита Нестеров. Защитник бьет от синей и промахивается.

44 мин – Перерыв позволил челябинцам взбодриться, уже несколько опасных моментов выдала первая пятерка.

42 мин – Команды играют в полном составе.

41 мин – Решающую двадцатиминутку челябинцы начинаю с большинства. Ник Бэйлен издали отправляет шайбу в сторону вратаря. Голкипер Илья Сорокин вступает в игру, ему удается сохранить нетронутыми свои ворота.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Челябинцам нужна передышка перед решающей двадцатиминуткой, «черно-белые» по итогам второго периода выглядят не такими активными. Это же подтверждает статистика.

Статистика 2-го периода: Броски: 5-18 ; Броски в створ: 4-13 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 7-10 ; Блокированные броски: 2-0 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 02:02-06:20 ; Штраф: 2-2



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Звучит сирена, два периода позади.

Удаление. ЦСКА. 37. Робинсон Мэт 2 мин. Выброс шайбы

40 мин – Под занавес второй двадцатиминутки челябинцы получают численное преимущество. На скамейку отправляется защитник армейцев. Робинсон слишком резво взялся обрабатывать шайбу и отправил ее за пределы площадки.

38 мин – Иван Телегин уже создал себе несколько опасных моментов. Сперва нападающий обошел защиту по правому краю и бросил. Демченко увидел этот момент и остановил шайбу. На этом Телегин не остановился и продолжил атаку. Взять измором ворота хозяев не удалось.

37 мин – В концовке периода гости чувствуют себя заметно увереннее. Игра полностью сосредоточена на половине челябинской команды.

36 мин – Одиннадцатый сезон КХЛ для голкипера «черно-белых» начинается ударно. Демченко уже дважды спас свою команду за прошедший игровой отрезок. Интересно, можно ли считать, что главный тренер Герман Титов выбрал Василия первым номером в воротах?

33 мин – Шайба засчитатна, разрыв в счете увеличивается. Челябинцам нужно активизироваться, чтобы отыграться.

Изменение счета: ЦСКА. 19. Вей Линден ассистенты: 25. Григоренко Михаил



33 мин – Шайба отправляется в ворота хозяев. Однако взятие ворот неоднозначное, судьи пересматривают игровой момент. Сомнения возникли из-за скоростного прострела Линдена Вейя под перекладину.

30 мин – Команды выдали неплохой отрезок. Московский армейцы активизировались, несколько раз попытались пробить, но Демченко надежен.

29 мин – Болельщики скандируют со своих мест «Вперед, Челябинск». Сегодня нужна только победа.

27 мин – Надежда челябинского «Трактора» – молодой Виталий Кравцов, прорывается к «пяточку». Здесь нападающего нейтрализуют армейцы.

26 мин – Численные составы команд сравнялись. «Черно-белым» удалось выстоять в меньшинстве.

25 мин – Демченко не приходится мерзнуть в этом игровом отрезке, у его ворот идет напряженная игра. Однако Василий надежен. После отскока челябинский голкипер фиксирует шайбу. Игра в неравных составах продолжается.

Удаление. Трактор. 55. Бэйлен Ник 2 мин. Задержка соперника



24 мин – Второе удаление в этой встрече и первое – у «Трактора». Обороне челябинцев придется изрядно попотеть, чтобы не допустить большего отставания.

22 мин – ЦСКА берет инициативу в свои руки, уже дважды опасно набросил на ворота Алексей Марченко.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

После первой двадцатиминутки челябинский «Трактор» уступает гостям одну шайбу. «Черно-белые» задали бодрое начало, не стесняясь лезут на соперника. Несколько опасных выпадов провел легионер Рихард Гюнге. Однако результатов это не принесло.



Статистика 1-го периода: Броски: 17-15 ; Броски в створ: 8-7 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 4-13 ; Блокированные броски: 3-8 ; Силовые приемы: 7-13 ; Время в атаке: 03:48-02:55 ; Штраф: 0-2



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Звучит сирена, сообщающая об окончании первого периода. Гости уходят в раздевалку с минимальным преимуществом.

18 мин – Команды играют в полном составе.

17 мин – ЦСКА не сдает позиций и пытается увести игру из своей зоны.

Удаление. ЦСКА. 71. Окулов Константин 2 мин. Подножка



16 мин – За несколько минут до окончания первой двадцатиминутки челябинцы получают численное преимущество. На скамейку отправляет один из армейцев за подножку. Еще одна возможность для «черно-белых», на льду – спецбригада большинства.

13 мин – Такой шанс для «Трактора» сравнять счёт! К сожалению, шайба пролетает мимо ворот.

11 мин – Игра возвращается в зону гостей. Челябинцев раззадорила первая заброшенная шайба.

Изменение счета: ЦСКА. 97. Капризов Кирилл ассистенты: 25. Григоренко Михаил



8 мин – ГОООЛ! Шайба попадает в ворота Василия Демченко. Автором становится №97 Кирилл Капризов.

7 мин – Обострять пытается ЦСКА, челябинские легионеры нейтрализуют соперника.

6 мин – Команды сразу же задают высокую скорость игре, создав уже несколько опасных моментов.

5 мин – Один на один выходит Рихард Гюнге к воротам армейцев, за ним не успевают игроки ЦСКА. Шайба летит мимо ворот.

3 мин – «Черно-белые» контролируют шайбу на своей зоне, армейцы не пускают дальше синей линии.

2 мин – Сегодня ворота челябинского клуба защищает Василий Демченко, он вступает в игру с первых же минут.

1 мин – Первый опасный момент у ворот гостей, «Трактор» сходу идет в атаку.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Встрече предшествует символическое вбрасывание, его исполняет Сергей Бобровский.

Под своды ледовой арены поднимают флаг, напоминающий о достижениях сезона 2017/2018. Сектор А вместе с рэпером Джамалом заряжает команду на игру и на предстоящий сезон. Перед началом мачта звучит трек в поддержку челябинцев. Также сегодня для болельщиков на сцену поднялся Витя АК.

До начала матча на обновленном медиакубе представляют состав челябинской команды, сопровождая анонс героической музыкой. Болельщики стягиваются на свои места в приподнятом настроении, заждавшись большого хоккея. До старта остается 15 минут.

Тренерские штабы обеих команды уже определились с составами на встречу.













Обе команды уже на льду, хоккеисты вышли на раскатку.





Команда существенно обновилась после юбилейного сезона и бронзовых медалей. Наиболее значимое изменение — смена главного тренера. Воспитанника челябинской хоккейной школы Анвара Гатиятулина на этом посту сменил Герман Титов. Его спортивная карьера более выразительна, чем послужной список в качестве наставника. В 2013 году он вошел в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга», после чего перебрался в Москву. «Спартак» под его руководством не смог выйти в плей-офф. Следующим клубом стал омский «Авангард», где Титов задержался на сезон. После ухода Гатиятулина в питерский СКА руководство «Трактора» приняло решение пригласить Германа Михайловича в Челябинск.

Изменился и состав команды. «Трактор» покинул голкипер Павел Францоуз, легионера заменил 30-летний опытный вратарь Александр Судницин. На этом изменения не заканчиваются, список новичков пополнили Антон Глинкин, Евгений Лапенков, Никита Хлыстов, Райан Стоа и Александр Бергстрем.

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» приветствует болельщиков на первом для челябинской команды матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» открывает сезон дома, под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова. Соперниками «черно-белых» оказались гости из столицы — московский ЦСКА. Прямая трансляция матча доступна здесь.