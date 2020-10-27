Два игрока пополнили состав «Челбаскета»

Клуб заключил контракты с Андреем Логиновым и Валентином Назаровым.

Послушать 00:00

«Челбаскет» заключил контракт с двумя новыми игроками. Состав челябинцев пополнили тяжёлый форвард Андрей Логинов и разыгрывающий Валентин Назаров. Об этом сегодня, 27 октября, «Первому областному» рассказали представители южноуральской команды.



27-летний Андрей Логинов является воспитанником московской СШОР «Глория». Тяжёлый форвард был членом молодёжной сборной России по своему возрасту и выступал в Суперлиге-1 за московский МБА, «Уралмаш» из Екатеринбурга и санкт-петербургский «Спартак». В «Челбаскете» нападающий будет играть под номером 34.

«Андрей — базовый игрок передней линии, задача которого стать прочным основанием для игры нашей команды как в защите, так и в нападении»,— подчеркнули представители челябинской команды.

Валентин Назаров — воспитанник белорусского баскетбола. 23-летний разыгрывающий является кандидатом в сборную своей страны. В прошлом сезоне он отыграл в БК «Барнаул». В Челябинске Валентин Назаров будет выступать под номером 43.

«Задача Валентина — добавить глубины нашим атакам, организовать игру и расширить потенциал технико-тактических возможностей игры БК „Челбаскет“»,— добавили в «Челбаскете».

Также представители клуба отметили, что игроки стали последними новичками команды. Комплектование челябинцев на сезон 2020—2021 завершено. Добавим, свой следующий матч «Челбаскет» проведёт в гостях. В четверг, 29 октября, в Липецке челябинцы столкнутся с «МИЦУБаскет».