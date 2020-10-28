«Не играй с вирусом»: «Челбаскет» выпустил социальную рекламу против коронавируса.

В баскетбольном клубе напомнили о важности ношения масок.

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Баскетбольный клуб «Челбаскет» выпустил социальную рекламу о важности ношения масок в условиях пандемии коронавируса. Команда из столицы Южного Урала с помощью короткого видеоролика напомнила о необходимости ношения масок в общественных местах. Кроме того, представители «Челбаскета» уточнили, что в текущих условиях распространения COVID-19 игры команды будут проходить без зрителей.



«Непростые эпидемиологические условия осложняются несоблюдением правил профилактики. Кем бы ты ни был, COVID-19 может коснуться и тебя. Внимание, не играйте с вирусом! Жизнь — она у каждого одна! Береги её! Игры БК „Челбаскет“ будут проходить без зрителей, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится! Дорогие болельщики, ношение масок ограничивает распространение коронавируса, берегите себя!»— гласит текст ролика.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, 28 октября по всей России введён обязательный масочный режим. Носить средство индивидуальной защиты необходимо в общественных пространствах, такси, общественном транспорте, а также в лифтах и подъездах многоквартирных домов.

Добавим, что за минувшие сутки в регионе выявлено ещё 148 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся приближается к 20 000 человек.