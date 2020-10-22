Баскетболисты Челябинской области одержали победы во втором туре Суперлиги-2

«Челбаскет» и «Металлург-Магнитогорск» праздновали успех на домашних площадках.

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Южноуральские баскетболисты одержали победы в матчах второго тура баскетбольной Суперлиги-2. «Челбаскет» на своей площадке переиграл «Динамо» из Майкопа, а «Металлург-Магнитогорск» оказался сильнее ставропольского «Динамо».



Первой стартовала встреча в Магнитогорске. По ходу игры «Металлург» первую и последние четверти проиграл со счётом 14:20 и 10:13, оставив за собой второй и третий отрезок игры — 25:20 и 21:11. В итоге победа, с общим счётом 70:64, осталась за магнитогорцами. Лучшим в составе «Металлурга» стал Станислав Сарафанкин, в активе которого дабл-дабл из 13 очков и десяти подборов и один перехват. Также отметились Александр Курбатов, набравший 14 очков и девять подборов, Андрей Лысенков, записавший в свой актив 12 результативных баллов, шесть передач и перехват, и Иван Фещенко, сделавший две результативные передачи и 11 подборов.

Следом за магнитогорцами победу одержали и игроки «Челбаскета». Они переиграли «Динамо-МГТУ» со счётом 75:72. Ключевой, согласно статистике, стала третья четверть, которую челябинцы выиграли со счётом 21:13. Лучшим игроком в составе «Челбаскета» был признан Никита Перцев.

«Отличная точность бросков с игры (4 из 5 со средней дистанции, 3 из 4 — с дальней) стала залогом высокой результативности нашего форварда и позволила набрать 27 баллов в строке „Коффициент полезности“»,— подчеркнули в пресс-службе «Челбаскета».

Следующий матч обе команды проведут в будущий четверг, 29 октября, в гостях. «Челбаскет» в Липецке в 20:00 по южноуральскому времени встретится с командой «МицуБАСКЕТ». «Металлург» в этот же день в 21:00 по челябинскому времени проведёт встречу против БК «Тамбов».