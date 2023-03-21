Челябинские студенты завоевали семь медалей на чемпионате России по шахбоксу

В их активе 4 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по шахбоксу, на котором успешно выступили челябинские студенты ЮУрГУ. Четыре спортсмена стали победителями турнира, еще трое — завоевали медали. В командном зачете сборная Челябинской области заняла второе место, уступив только хозяевам чемпионата, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 21 региона страны. Сильнейший свой состав на турнир делегировала сборная Челябинской области, основу которой составили студенты ЮУрГУ. Под руководством главного тренера команды Алексея Шаховского они завоевали 7 медалей различного достоинства, из них 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В командном зачете южноуральцы заняли второе место, пропустив вперед только представителей Санкт-Петербурга.

Чемпионами России — 2023 по шахбоксу стали Амина Ахмадуллина, Артем Слдоян, Салохиддин Хайдаров и Данил Королев. Серебро в активе Дарьи Сидоровой, бронза у Сухроба Махмадзода и Михаила Ушакова.

Шахбокс — это относительно молодой вид спорта, который сочетает в себе элементы бокса и шахмат. Первое областное информагентство подробно рассказывало о том, что это за вид спорта, посетив в октябре 2022 года открытую тренировку спортсменов. А в ноябре прошлого года в Челябинске появилась первая чемпионка мира по шахбоксу. На соревнованиях в Турции победу одержала Амина Ахмадуллина, серебряным призером стал Артем Слдоян.