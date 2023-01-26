В Тюмени прошло первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам. В турнире приняли участие 182 спортсмена из шести субъектов Уральского федерального округа. Спортсмен челябинской спортшколы № 5 Дмитрий Паршуков завоевал бронзу на дистанции 15 км свободным стилем, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска. 

Также Дмитрий Паршуков вошел в тройку сильнейших спортсменов Урала и выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта». Также призовое место позволило спортсмену отобраться на Первенство России.

Челябинец Егор Зорин завоевал серебро Кубка России по лыжному ориентированию
Напомним, что челябинец Егор Зорин завоевал серебро Кубка России по лыжному ориентированию. Южноуральский спортсмен стал вторым на спринтерской дистанции.