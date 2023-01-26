В Тюмени прошло первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам. В турнире приняли участие 182 спортсмена из шести субъектов Уральского федерального округа. Спортсмен челябинской спортшколы № 5 Дмитрий Паршуков завоевал бронзу на дистанции 15 км свободным стилем, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.
Также Дмитрий Паршуков вошел в тройку сильнейших спортсменов Урала и выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта». Также призовое место позволило спортсмену отобраться на Первенство России.
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