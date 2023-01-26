Челябинский лыжник Дмитрий Паршуков стал призером первенства УрФО

Воспитанник челябинской спортшколы № 5 сможет выступить на первенстве России

В Тюмени прошло первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам. В турнире приняли участие 182 спортсмена из шести субъектов Уральского федерального округа. Спортсмен челябинской спортшколы № 5 Дмитрий Паршуков завоевал бронзу на дистанции 15 км свободным стилем, сообщает Управление по ФКиС администрации Челябинска.Также Дмитрий Паршуков вошел в тройку сильнейших спортсменов Урала и выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта». Также призовое место позволило спортсмену отобраться на Первенство России.Напомним, что челябинец Егор Зорин завоевал серебро Кубка России по лыжному ориентированию. Южноуральский спортсмен стал вторым на спринтерской дистанции.