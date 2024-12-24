Два челябинских клуба выступят в тандеме «Мастер» по баскетболу 3×3

На турнире в Перми сыграют «Курчатов» и «Позитив»

Определились все участники тандема «Мастер» по баскетболу 3×3. В нем выступят 12 мужских и 6 женских команд. Помимо БК «Курчатов», завоевавшего путевку на турнир по результатам тандема «Вызов», выступит в Перми и женский клуб «Позитив». Организаторы приняли решение дать челябинкам wild card, то есть специальное приглашение на турнир, сообщается на официальном сайте РФБ.

Большая часть участников тандема «Мастер» определилась по итогам отборочного турнира «Вызов», прошедшего в Химках. В нем, напомним, через стыковые игры оформил путевку в «Мастер» челябинский клуб «Курчатов». Девушки из «Позитива» сделать это не смогли, но яркая игра спортсменок заставила обратить на них внимание. Организаторы приняли решение предоставить челябинкам wild card.

Таким образом, стал известен полный состав участников тандема «Мастер». На групповом этапе в нем выступят 12 мужских команд, разделенных на 4 группы.

Тандем «Мастер» по баскетболу 3×3. Состав групп:

Группа A

Bionord (Пермь);

«Курчатов» (Челябинск);

Khimki Power (Химки).

Группа B

Bionord Pro (Пермь);

«ЦСП Обнинск»;

Hoops (Москва).

Группа C

«Автодор Москва»;

«Арсенал-Лары» (Тула);

Stella Pro (Екатеринбург).

Группа D

«Московский» (Москва);

«Шахтер» (Солигорск, Беларусь);

Rocket Team (Москва).

Во второй день первые и вторые места групп проведут плей-офф начиная с четвертьфиналов, а третьи места сыграют в двух парах за 9—12‑е места. По итогам тандема команды получат туровые очки в зачет чемпионата — от 100 за первое место до 45 — за 12-е.

В женском турнире выступят 6 команд. На групповом этапе они разбиты на две группы. В первой сыграют «Красная Пахра» (Москва), Khimki Power (Химки), «Спарта» (Воронеж), во второй — «Десерт» (Екатеринбург), «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) и «Позитив» (Челябинск).

Во второй день первые и вторые места групп проведут плей-офф начиная с полуфиналов, а третьи места сыграют между собой за 5—6‑е места. По итогам тандема команды получат туровые очки в зачет чемпионата — от 50 за первое место до 25 — за шестое.