Хоккейная команда «Политехник» завоевала бронзу чемпионата СХЛ

В матче за третье место студенты ЮУрГУ выиграли у сборной УралГУФКа — 8:3

Команда «Политехник» второй год подряд становится бронзовым призером чемпионата Студенческой хоккейной лиги. На турнире в Сочи студенты ЮУрГУ в матче за 3-е место разгромили земляков из УралГУФКа — 8:3. Чемпионский титул достался студентам московского Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, сообщает официальный сайт СХЛ.

В «Финале восьми» две челябинские хоккейные студенческие команды выступили достойно. Накануне они одержали победы в четвертьфинальных поединках и вошли в число четырех лучших клубов СХЛ. Увы, челябинского финала не получилось. В полуфиналах обе наши команды своим соперникам уступили.

Хоккей. Студенческая хоккейная лига. «Финал восьми». Сочи, «Сириус»

18—20 апреля. Полуфиналы

«Запад России» (Калининград) — «УралГУФК» (Челябинск) — 6:1, 1:0.

«РЭУ» (Москва) — «Политехник» (Челябинск) — 1:2 (бул), 6:5 (от), 3:2.

21 апреля

Матч за 3-е место. «Политехник» (Челябинск) — «УралГУФК» (Челябинск) — 8:3.

Финал. «РЭУ» (Москва) — «Запад России» (Калининград) — 3:2 (бул).

Поединок за бронзовые медали получился непростым для обеих команд. Даже несмотря на то, что «Политехник» выиграл уверенно со счетом 8:3. После двух периодов была ничья — 2:2. Но в заключительном отрезке матча студенты ЮУрГУ значительно добавили в движении. Команда УралГУФКа оказалась к ним не готова.

«Нас дома ждали болельщики, руководство вуза. Парни не хотели возвращаться на родину без медалей. В бронзовом матче хорошо себя проявили ребята, у которых не очень хорошо получалась игра по ходу турнира. Они забили важные голы, в сложные минуты выручил нас и вратарь. Вообще всей команде поставлю твердую пятерку за выступление в этом сезоне. Они — молодцы!» — поделился впечатлениями по окончании турнира главный тренер ХК «Политехник» Артем Плетнев.

Добавим, что «Политехник» второй год подряд становится бронзовым призером чемпионата СХЛ. В составе команды самым ценным игроком турнира стал Кирилл Соловьев.