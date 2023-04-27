Челябинский футболист вошел в символическую сборную финального этапа первенства России

Данил Макушенко стал лучшим бомбардиром турнира

«Даня, мы гордимся тобой и поздравляем тебя с получением заслуженной награды, которая лишь доказывает то, что ты движешься в правильном направлении и не даешь себе слабины во время тренировочного процесса. Желаем тебе двигаться только вперед»,

— отметили в челябинской команде.

В Крымске завершилось первенство России по футболу среди игроков не старше 2008 года рождения. Прекрасный результат на соревнованиях показала команда «Челябинск-ОСШ», которая вышла из своей группы и по итогам стала шестой среди лучших академий в стране. А нападающий челябинцев Данил Макушенко стал лучшим бомбардиром соревнований и вошел в символическую сборную, сообщает информационно-аналитический ресурс «На карандаше».На групповом этапе турнира были представлены футбольные спортшколы «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» (все — Москва), «Зенита» и «Алмаза-Антея» (оба — Санкт-Петербург), Академии им. Коноплева (Тольятти) и знаменитой Академии футбола Сергея Галицкого в Краснодаре.Челябинцы в своей группе обыграли воронежский «Факел» — 4:1 и победили действующего чемпиона академию московского «Динамо» со счетом 3:1. В этих двух матчах Данил Макушенко забил четыре гола! Еще столько же мячей юный футболист забил в плей-офф. Но, увы, голы форварда не помогли челябинской команде выйти в полуфинал. По итогам соревнований «Челябинск-ОСШ» вошел в шестерку лучших команд, а нападающий Данил Макушенко стал лучшим бомбардиром с 8 голами!Добавим, что корреспондент Первого областного информагентства проанализировал успех южноуральских футболистов и полагает, что нынешние результаты юных ребят являются плацдармом к прорыву в развитии клубного футбола в Челябинской области.Лучший вратарь — Руслан Пичиенко («Спартак»).Лучший защитник — Александр Евстратов («Родина»).Лучший полузащитник — Ефим Буркин («Краснодар»).Лучший нападающий — Иван Сироткин (СШОР «Зенит»).Лучший бомбардир — Данил Макушенко (ОСШ «Челябинск») — 8 мячей.Лучший игрок — Иван Сироткин (СШОР «Зенит»).