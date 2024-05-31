Четыре бойца Челябинской области выступят на чемпионате России по ММА

Они поборются за путевки на Всемирные игры дружбы — 2024

Сегодня, 31 мая, в Нижнем Новгороде стартует чемпионат России по смешанному боевому единоборству ММА. В турнире примут участие четыре бойца из Челябинской области. В двух весовых категориях они будут бороться не только за победу, но и за путевки на главный старт сезона — Всемирные игры дружбы — 2024, которые пройдут в Екатеринбурге, сообщает Союз ММА России.

Спортсмены Челябинской области уже прибыли в Нижний Новгород и готовы к тому, чтобы побороться за высокие места на соревнованиях. В составе команды четыре бойца, представляющие клуб «Уральский витязь».

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На чемпионате России по ММА от Челябинской области выступят:

Ангелина Клинова (52,2 кг, Магнитогорск, тренер А. Ю. Ермолин);

Гусен Абдулазизов (77,1 кг, Челябинск, тренер Д. С. Кузьмин);

Александр Сергеев (83,9 кг, Челябинск, тренер Д. С. Кузьмин);

Андрей Грязных (+120 кг, Челябинск, тренер Н. С. Казаринов).

На соревнованиях в Нижнем Новгороде в пяти весовых категориях будут разыграны путевки на Всемирные игры дружбы — 2024 с призовым фондом в 40 миллионов рублей. Их получат финалисты чемпионата России по ММА в категориях до 66, 70, 77, 84 и 93 килограммов. Таким образом, два южноуральских спортсмена, Гусен Абдулазизов и Александр Сергеев, имеют возможность выступить в главном старте сезона.

Отметим, что ранее на первенстве России по ММА отличилась девушка из Челябинска Алиса Ставинчук. Спортсменка из клуба «Уральский витязь» одержала победу в весовой категории до 52 килограммов.

