Челябинские боксеры стали призерами международного турнира в Анапе

Ахмадшох Махмадшоев и Анастасия Кононова завоевали серебряную и бронзовую медали

«В международных соревнованиях памяти Николая Павлюкова приняли участие боксеры очень высокого уровня, первые номера сборных команд, чемпионы Азии, победители первенств Европы и мира, призеры чемпионатов мира и Европы. Челябинская область достойно представила сборную команду России и завоевала серебряную и бронзовую медали. Будем работать над ошибками, хочу поблагодарить за труд личных тренеров и спортивные школы, которые представляли наши спортсмены»,

— рассказал главный тренер сборной команды Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

В Анапе завершились XIV Международные соревнования по боксу среди молодежи памяти Николая Павлюкова. За медали боролись более 200 боксеров из 17 стран. В составе сборной Челябинской области серебряную медаль завоевал Ахмадшох Махмадшоев, а среди девушек обладательницей бронзы стала Анастасия Кононова, сообщает региональный Минспорт.Состязания проходили под эгидой Европейской конфедерации бокса (EUBC) и носили негласное название малого чемпионата мира среди юниоров 19—22 лет. Челябинскую область на соревнованиях представляли трое спортсменов.Среди юниорок в весовой категории 60 кг обладательницей бронзы стала челябинка Анастасия Кононова. Воспитанница Руслана Ишмакова хорошо стартовала на турнире. Она взяла верх над соперницей из России, но в полуфинале уступила другой соотечественнице и заняла третье место.У юниоров серебряную медаль завоевал мастер спорта России Ахмадшох Махмадшоев в категории 67 кг. Ученик Фаригата Касымова одержал победы над спортсменами из Казахстана, Узбекистана и Армении. В финале южноуральский боксер уступил россиянину Александру Зырянову из Санкт-Петербурга и заслуженно стал обладателем серебряной медали.Добавим, что после турнира в Анапе Ахмадшох Махмадшоев отправился на учебно-тренировочные сборы в Кисловодск, где будет проходить подготовка национальной сборной команды России по боксу к первенству Европы среди юниоров. После двух сборов тренерский штаб определит участников первенства континента среди спортсменов 19—22 лет, которое состоится в Будве (Черногория) в ноябре 2023 года.