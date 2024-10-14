Хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Авангарду» и прервал 6-матчевую победную серию

Челябинская команда уступила на своей площадке со счетом 1:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили омскому «Авангарду» в чемпионате КХЛ со счетом 1:3. В составе гостей очередной матч-шедевр выдал Рид Буше. Канадский форвард принял участие во всех заброшенных шайбах своей команды, набрав 3 (2+1) очка. Южноуральский клуб прервал серию из шести победных матчей кряду, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» vs «Авангард» — такая вывеска всегда украшает любой матч между этими командами. Вне зависимости от того, в каком состоянии они подходят к этому противостоянию. Челябинский клуб сегодня — лидер Восточной конференции, сибиряки — аутсайдеры. Но разве это имеет какое-то значение на старте «регулярки»?

Этот матч также получился боевым и упорным, с равными шансами на успех. Его чуть лучше начали хозяева льда. Они же создали и первый голевой момент, когда убегали «2 в 1» Александр Кадейкин и Максим Шабанов. Последний в фирменном стиле убрал защитника на противоходе и классно бросил — голкипер омичей Илья Проскуряков был на месте.

А затем все тот же Кадейкин организовал взятие ворот соперника. Он получил шайбу из-за ворот от Никиты Тертышного, выждал паузу и отдал обратную передачу на партнера по команде. Тот, освободившись от опеки, отправил шайбу в ворота — 1:0. Гости тут же могли сравнивать счет, но Рид Буше не смог замкнуть опасный прострел с фланга.

Во втором периоде поначалу владели игровым и территориальным преимуществом хозяева льда. Классный момент был у Владимира Жаркова, который не смог попасть толком по шайбе на добивании. И почти тут же последовала расплата за расточительность. Гости в контратаке сравняли счет: Линден Вей оказался на убойной позиции после классной передачи Рида Буше — 1:1.

У «Трактора» мог выводить вперед команду Михаил Котляревский, однако с острого угла не смог попасть в створ практически уже пустых ворот. На этом и все: середину и концовку периода лучше провели «ястребы». Они провели несколько хороших позиционных атак, которые, впрочем, взятием ворот не завершились. Складывалось впечатление, что «черно-белые» немного подсели физически.

И все же именно «Авангард» вышел вперед в матче. В дебюте третьего периода неугомонный Рид Буше вывел гостей вперед — 2:1. Челябинцы некоторое время как будто осмысливали произошедшее, а затем пошли большими силами вперед. Супермомент был у Владимира Ткачева. 55-й номер «Трактора» оказался с глазу на глаз с голкипером «Авангарда», но переиграть его не смог.

Финальный штурм у «черно-белых» не получился. Сменив вратаря на шестого полевого игрока, они почти тут же пропустили в пустые ворота. Символично, что поставил точку в матче Рид Буше. Канадский форвард уже не в первый раз становится героем в играх с «Трактором». Почему-то матчи с челябинским клубом ему удаются лучше других.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 14 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Тертышный (Александр Кадейкин), 10:52 (5×5).

1:1 — Линден Вей (Рид Буше), 23:42 (5×5).

1:2 — Рид Буше (Дамир Шарипзянов), 43:26 (5×5).

1:3 — Рид Буше (Линден Вей), 58:32 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Рид Буше («Авангард»)

Злой гений «Трактора». Лидер омского «Авангарда» почему-то именно с челябинцами выдает шикарные и результативные матчи. В этот раз в его активе 3 (2+1) очка.

Никита Тертышный («Трактор»)

Пожалуй, лучший игрок в составе «черно-белых». И не только потому, что стал автором заброшенной шайбы. Был заряжен на ворота, часто оказывался с шайбой.

Илья Проскуряков («Авангард»)

Хороший матч для экс-голкипера «Трактора». Сделал 22 сэйвы, в 2-3 случаях совершил классные спасения.

Послезавтра, 16 октября, челябинцы принимают на своем льду казанский «Ак Барс» во главе с Анваром Гатиятулиным. Это будет интересно! Матч обязательно покажет телеканал ОТВ, а трансляция будет доступна также на сайте 1obl.tv. Начало — в 19:00.

Фото: Павел Табарчук, пресс-служба ХК «Трактор» Челябинск.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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