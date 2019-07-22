«Дорогие машины и часы за $30 000»: игрока «Металлурга» удивляют российские хоккеисты

Канадский защитник Пол Постма не понимает русский менталитет.

Канадский хоккеист Пол Постма, выступающий за хоккейную команду из Магнитогорска, дал интервью сайту «Спорт-Экспресс» и рассказал, что существует большая разница в менталитете канадцев и русских.

«Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять», – цитирует Постму «Спорт-Экспресс».

Сам же хоккеист заявил, что тратит деньги на «яркие воспоминания»: предпочитает путешествовать и вкладывать деньги в свой дом. По его словам, он ездит на машине 2014 года выпуска, не носит Louis Vuitton и его все устраивает.

Напомним, Постма в прошлом сезоне играл за казанский «Ак Барс». Канадец провел 61 игру, набрав при этом 31 очко, забив 10 шайб и сделав 21 результативную передачу.

В мае канадец подписал контракт с южноуральской командой. Соглашение с магнитогорским «Металлургом» рассчитано на один год.