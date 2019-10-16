Автолюбители Челябинска уже сейчас начинают «переобувать» свои машины

Советы водителям: как обезопасить себя и окружающих в зимнюю пору.

Послушать 00:00

До наступления зимы осталось два месяца, и уже все более актуальной становится тема зимней резины. Осмотрительные водители начинают «переобуваться» уже сейчас, но есть и те, кто до сих пор ездит на "лете", несмотря на недавние прогнозы синоптиков. «Первый областной» поговорил с экспертами, выяснил главные ошибки водителей при покупке колес и узнал, почему экономить на безопасности все же не стоит.

«Шины всегда подразделяются на бюджетные линейки, туда входят шины отечественных производителей и премиум-бренды по типу "Континенталь" и "Нокиан". Несмотря на то, что эти шины стоят в бюджетном сегменте, их производство полностью контролируется известными фирмами. Шины премиального сегмента будут обеспечивать гораздо лучшие сцепные характеристики на льду, снегу и на асфальте. Но даже несмотря на их высокую нишу, они не живут дольше, как это принято думать»,— рассказал Владимир Бортко, менеджер по направлению автошин.

Эксперты считают, что на безопасности водителям экономить не стоит. Чаще всего дороговизна шин влияет на их качество.

«Главной ошибкой зачастую является покупка резины бывшей в употреблении, искать ее где-то на рынках. По зимним шипованным шинам есть такой нюанс: если она потеряла более 50% шиповки, то она уже не будет выполнять свои функции, и ее эксплуатация довольно небезопасна. В зимних шинах иногда лучше немного доплатить и получить более качественную резину, потому что те же самые 1-2 метра тормозного пути на зимней дороге могут решить многое»,— продолжает Владимир Бортко.

Сайт «Первый областной» рекомендует автолюбителям заранее позаботиться о замене шин, чтобы предотвратить аварийные ситуации в будущем.