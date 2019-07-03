Защитник Магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, как готовится к предстоящему сезону в КХЛ. Сейчас хоккеист находится в Москве, где занимается по индивидуальной программе, а уже через полторы недели начнется сбор «сталеваров».
По словам игрока, он полностью сосредоточен на игре за родную команду, не думая о возвращении за океан. Кроме того, Егор Яковлев похвалил селекционную работу «Металлурга».
«На предстоящие сезоны энхаэловскую страницу я для себя закрыл, все внимание — „Магнитке“. И, думаю, все согласятся, что селекция у „Металлурга“ мощнее, чем у „Нью-Джерси“ или „Рейнджерс“. Магнитогорск приобрел целую группу сильных мастеров, конкуренция в лагере будет очень высокая, все должны быть готовы включаться на максимум с первой же тренировки. Я — воспитанник „Магнитки“, в родном клубе знаком почти со всеми. С капитаном Сергеем Мозякиным, Николаем Кулеминым и Виктором Антипиным вместе много играли за сборную России, пересекался и с другими ребятами. Надеюсь, адаптации мне не потребуется.»,— сказал Егор Яковлев.
Также Егор Яковлев положительно похвалил решение «Металлурга» перейти на финский размер площадки. Игрок заявил, что защитникам удобнее играть на льду меньшего размера.
«Можно меньше бегать, нет риска застрять где-то в углу и потерять „пятачок“. Теперь понимаю, почему почти все защитники, которые возвращались из НХЛ в КХЛ, были не в восторге от большого льда.»,— сказал Егор Яковлев.
А на вопрос о стиле магнитогорской команды защитник подчеркнул, что считает его атакующим, несмотря на мнение болельщиков и экспертов. Свою оценку Егор Яковлев приводит исходя из того, что видел несколько матчей «Металлурга».
«Может быть, он играл уже не так открыто, как два-три года тому назад, но все равно искал счастья в атаке. Вообще „Магнитка“, учитывая традиции, никогда не будет играть в финский хоккей — только в российский, атакующий и комбинационный! С нетерпением жду, когда сезон начнется, и мы это докажем»,— сказал Егор Яковлев.
Напомним, Егор Яковлев подписал контракт с «Металлургом» в это межсезонье. Прошлый игровой год защитник провел в системе «Нью-Джерси» из НХЛ. Всего за карьеру Егор Яковлев выступал за ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» и СКА. В 2018 году в составе сборной России по хоккею Егор Яковлев стал чемпионом Олимпийских игр.
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