Экс-главный тренер сборной России ответил на критику канадского хоккеиста

Владимир Плющев противостоял словам Максима Тальбо о Магнитогорске.

В недавно вышедшем англоязычном подкасте канадский хоккеист Максим Тальбо, выступавший за ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» раскритиковал Магнитогорск.

«Моя первая выездная серия в России начиналась с Магнитогорска. Это самое сраное место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный», – рассказал Тальбо.

Владимир Плющев, бывший главный тренер национальной сборной и экс-главный арбитр КХЛ жестко ответил на критику хоккеиста, обвинив его в том, что он занимается «предпродажной подготовкой».

«Последние два сезона Тальбо в КХЛ «возил штаны». И вот наступило летнее время, где нужно заявить о себе, ведь в КХЛ к тебе интереса уже нет. Возможно, за счет критики России, он появится в какой-либо другой стране. Также, очень большой миф, что в Канаде со спортом и хоккем в частности – полный порядок. Вместе с национальной сборной не раз играли в канадской глубинке, и, поверьте, половине городов Канады еще расти и расти до Магнитогорска», – заявил Плющев.

Напомним, что Магнитогорск – родина известного нападающего Евгения Малкина, который играет за «Питтсбург Пингвинз» из НХЛ.

Максим Тальбо в прошлом сезоне выступал за омский «Авангард» и он оказался худшим в его карьере в КХЛ. Тальбо набрал 10 очков в регулярном чемпионате, забив 4 шайбы и отдав 6 голевых передач. В плей-офф, в котором «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, Максим сыграл 5 игр, в которых забил одну шайбу и отдал две передачи. После окончания сезона, Максим Тальбо заявил об окончании карьеры.