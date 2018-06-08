/ ФИФА дает последний шанс попасть на Чемпионат мира по футболу

Больше 100 тысяч билетов поступят в продажу этой ночью.

Международная федерация футбола обнадежила болельщиков, упустивших шанс купить билеты на матчи Чемпионата мира-2018. В ближайшие сутки в продажу поступят дополнительно более 100 тысяч проходок. Их не выкупили на предыдущих этапах. Продажи начнутся в 01:00 час ночи на местному времени.

Более 100 тысяч билетов, которые ранее были зарезервированы для других групп ФИФА, будут доступны на сайте 8 июня в 23:00 по московскому времени по принципу «первым пришел, первым обслужен. — говорится в сообщении футбольной организации.

Сообщается, что дополнительные билеты будут доступны только для резидентов России. Цена на них будет снижена на 50%. Сами места расположены на участках с ограниченным обзором.

Отметим, что сейчас футбольные болельщики не могут приобрести проходки на матчи национальных сборных. На официальном сайте ФИФА нет билетов, доступных к резерву. Также болельщиков предупреждают о том, что приобретать их у спекулянтов небезопасно.