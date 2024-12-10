Баскетбольный клуб «Челбаскет» преодолел кризис в Суперлиге, выиграв у «Барнаула»

Челябинская команда одержала вторую домашнюю победу подряд

Челябинский баскетбольный клуб выиграл во втором матче подряд в Суперлиге. На своей площадке «Челбаскет» победил у БК «Барнаул» со счетом 80:70. После череды неудач дела у подопечных Михаила Терехова пошли на поправку. Хотя в лазарете у южноуральцев продолжают оставаться три лидера команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наша команда накануне одержала долгожданную победу после серии неудач в Суперлиге. Так, двумя днями ранее «Челбаскет» выиграл на домашнем паркете у БК «Новосибирск» (65:52). Этот успех мог положительно сказаться на психологическом состоянии ребят. К тому же был у поклонников челябинского клуба еще один повод для радости накануне встречи с барнаульцами: вернулся в строй после травмы форвард Александр Лавников. Забегая вперед скажем, что на площадке он так и не появился. Видимо, тренерский штаб «Челбаскета» решил не рисковать и поберечь игрока.

Начало игры осталось за челябинцами. Разогрел публику эффектным данком Вадим Стубеда, понравилось и то, как хозяева организовали классные две позиционные атаки. Для полного восторга не хватало разве что реализации бросков с игры. Тем не менее, к экватору периода наши парни были впереди 13:5.

Закрепить это преимущество игроки «Челбаскета» не смогли. Гости оклемались и пришли в себя, сократив разрыв в счете до минимума. Пришлось главному тренеру челябинского клуба брать тайм-аут, чтобы сбить порыв соперника. Отчасти это удалось: со счетом 21:19 завершился первый отрезок матча.

Без срывов и грубых провалов со стороны обеих команд прошел второй период. На каждую атаку у оппонента находился достойный ответ. В составе челябинского клуба выделялись активностью Андрей Топтунов и Дмитрий Незванкин. Причем, последний из них чаще брал на себя ответственность наносить броски с дальней дистанции. И этот риск себя оправдывал: 4 реализованные попытки из 6 — вполне достойно.

Порадовал и еще парочкой эффектных данков Вадим Стубеда. Понравилось и то, как вошел в игру Евгений Борисов. Каждый игрок «Челбаскета» не терялся на площадке, вносил свой вклад в общий успех. При счете 44:36 команды отправились на большой перерыв.

Разумеется, хозяевам площадки расслабляться было рано. Тем более, что по игре гости ни в чем им не уступали. Главным образом «Челбаскет» был впереди за счет точного исполнения дальних бросков. Игроки челябинского клуба реализовали 8 «трешек» из 15. Для сравнения: у барнаульцев этот показатель был гораздо хуже: 4/10.

После перерыва игра у наших парней разладилась: за 6 минут они провели лишь две результативные атаки. Удивительно, но они еще контролировали ход матча, вели в счете. Дело в том, что и сибиряки не лучшим образом проявили себя в атаке. К счастью, в самой концовке поправили свой прицел Евгений Борисов и Андрей Топтунов. Два их дальних попадания пришлись очень кстати — 59:51 перед заключительным периодом.

Нашим парням нужно было удержать победный счет. И с этой задачей они успешно справлялись, держа соперника на расстоянии. По истечении пяти минут игры на табло горели 66:61. Стало очевидно, что зрителей ждет огненная и нервная концовка. Но валидольного финиша не получилось — за 2 минуты до финальной сирены «Челбаскет» увеличил отрыв в счете до 8 очков. Растерять его он уже не имел права. В итоге 80:70 — важная победа нашей команды, которая дает надежду, что кризис ее остался позади.

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10 декабря. «Челбаскет» (Челябинск) — БК «Барнаул» (Алтайский край) — 80:70 (21:19, 23:17, 15:15, 21:19).

«Челбаскет»: Топтунов (18), Стубеда (18), Туманов (17), Незванкин (14), Борисов (6), Третьяк (3), Печенджиян (2), Нелюбов (2).

БК «Барнаул»: Лютыч (13), Айрих (10), Тишин (9), Маркович (8), Горнаев (7), Лагутин (6), Митькин (5), Белошапко (5), Попов (3), Сужнев (2), Карбусов (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Успевал быть везде: в атаке, защите и даже на подборах. Сделал дабл-дабл: 17 очков 11 подборов. Реализовал 2 «трешки» из 3. В итоге аж 30 баллов эффективности.

Вадим Стубеда («Челбаскет»)

Порадовал зрителей несколькими эффектными данками. И в целом был очень полезен на площадке, сделав 6 подборов.

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Лидер челябинского клуба вновь был на высоте, выступил дирижером атак «Челбаскета». Набрал 18 очков и сделал 7 результативных передач.

«Челбаскет» снова победил, оказались сильнее двух сибирских команд. Теперь челябинцам предстоит сыграть два гостевых поединка. Им будут противостоять клубы «Темп-СУМЗ» (15 декабря) и «Купол-Родники» (18 декабря).

Фото: Юлия Неструева, БК «Челбаскет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).