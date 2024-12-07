Баскетбольный клуб «Челбаскет» прервал серию неудач в Суперлиге

Челябинская команда после четырех поражений кряду выиграла домашний поединок

Баскетболисты «Челбаскета» прервали серию поражений из четырех матчей кряду. Сегодня, 7 декабря, ослабленная из-за травм ключевых игроков команда, выиграла домашний поединок в Суперлиге у БК «Новосибирск» со счетом 65:52. Залогом победы стала надежная игра челябинцев в обороне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ожидания от поединка с БК «Новосибирск» вселяло тревогу. Уж слишком тяжелое впечатление оставили последние игры «Челбаскета». В них наша команда потерпела четыре поражения подряд. Чего стоит только разгром, который учинили челябинцам в кубковом матче ребята из «СШОР-Локомотив-Кубань» со счетом 93:59.

Разумеется, эти неудачи можно было объяснить чередой травм «Челбаскета» — из-за повреждений пропускали поединки Александр Лавников, Сергей Грашкин и Вадим Третьяк. А в день матча с БК «Новосибирск» стало ясно, что не сможет выйти на площадку Андрей Семенов. Ну, как биться с соперником, когда в лазарете находятся сразу четыре ключевых игрока команды?

И стартовый период подтвердил эти опасения. В первые минуты игры на нашу команду было больно смотреть. За 5 минут игроки «Челбаскета» сообразили на одну результативную атаку, а еще одно очко набрали благодаря штрафному броску. К тому моменту соперники уже ушли вперед 11:3. Причем, у челябинцев не пошел бросок: все пять «трешек» улетели в никуда, а статистика бросков с игры (1 из 9) внушала тревогу.

Со счетом 11:18 команды закончили первый период. А затем началось чудо! Не на льду, а баскетбольном паркете. Начал чудесное преображение игры «Челбаскета» Андрей Топтунов, забивший с дальней дистанции. Затем челябинцы забросили еще и еще... Им удалось сделать рывок 10:0 и впервые в матче выйти вперед (21:18). Удивительно, но гости за 6 минут игры второго периода не смогли забить ни разу! При счете 28:24 команды отправились на большой перерыв.

Стали действовать игроки «Челбаскета» с акцентом на оборону и в третьем периоде. Такая тактика приносила плоды. В третьем периоде они начали увеличивать отрыв в счете. 44:31 перед заключительным периодом — весомая заявка на общий успех.

Гости сопротивлялись, в какой-то момент они сократили разрыв в счете до 7 очков. Случилось это за 6 минут до финальной сирены. Казалось, еще чуть-чуть и потери в составе у «Челбаскета» дадут о себе знать. К счастью, этого не произошло. Парни дотерпели, сыграли на пределе своих возможностей и довели матч до победы — 65:52!

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7 декабря. «Челбаскет» (Челябинск) — БК «Новосибирск» (Новосибирск) — 65:52 (11:18, 17:6, 16:7, 21:21).

«Челбаскет»: Топтунов (19), Туманов (13), Стубеда (12), Печенджиян (7), Незванкин (6), Нелюбов (6), Третьяк (2), Борисов, Якунин.

БК «Новосибирск»: Семенюк (17), Уайт (14), Макеев (6), Кирдячкин (4), Посашков (4), Балашов (2), Плугарев (2), Манихин (2), Кочергин (1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

В очередной раз подтвердил то, что он — лидер сегодняшнего «Челбаскета». Стал самым результативным игроком команды. Но главное — взял на себя игру тогда, когда это было нужно.

Александр Семенюк (БК «Новосибирск»)

Провел очень хороший матч. Но один в поле не воин. Усилий игрока не хватило для того, чтобы победить. Его 17 очков и 8 подборов — достойный показатель.

Вадим Стубеда («Челбаскет»)

Теневой герой матча! Проявил себя в атаке, но главное — хорошо сыграл под щитом. Причем, как под своим, так и чужим. Набрал в итоге 12 очков и 9 подборов.

«Челбаскет» прервал серию из четырех поражений подряд. Наша команда приблизилась к зоне плей-офф и теперь готовится к следующему поединку. Он состоится в Челябинске 10 декабря, а соперником станет БК «Барнаул».