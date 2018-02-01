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/ Известный европейский ди-джей приедет в Челябинск

Известный европейский ди-джей приедет в Челябинск

DJ Maksy из Эстонии займется музыкальным сопровождением чемпионата мира по танцевальному спорту.
сегодня в 15:34
  |  Спорт

Организаторы уточнили, что присутствие на таких турнирах собственного ди-джея — это неотъемлемая часть соревнований высокого уровня. Он будет создавать музыкальный антураж как для спортсменов, так и для зрителей.

Очень часто танцоры говорят, что именно музыкальное сопровождение турнира играет главную роль, именно оно создает атмосферу соревнований и дает возможность воплотить на паркете задуманное или импровизировать и показывать своё мастерство. На данный момент в танцевальном спорте работают многие звукорежиссеры. Большинство из них довольно успешные и творческие люди, но лишь немногие не просто включают музыку на паркете, а создают её. Как сказал Максим, ему не всё равно, что ставить на турнирах. Он много общается со спортсменами и судьями, в том числе со звёздами мирового уровня, интересуется их мнением. Он чувствует, какая музыка нравится зрителям, судьям и танцорам. Поэтому его участие в нашем чемпионате — это большая честь для всех участников и гостей. — сообщила директор чемпионата Вероника Болтвина-Бутузова.

Турнир пройдет в Челябинске с 6 по 8 апреля в ледовой арене «Трактор». Представители более чем 20 стран приедут в столицу Южного Урала. Участвовать в соревнованиях будут более 3 тысяч человек. Билеты на чемпионат уже поступили в продажу.

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