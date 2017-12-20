/ Южноуральцы смогут попасть на Чемпионат мира по танцевальному спорту за 100 рублей

Объявлена программа и дата начала продажи билетов на соревнования.

22 декабря откроется продажа билетов на международные соревнования по танцевальному спорту. Предварительно известны составы участников, а также билетная программа. Стоимость проходок начинается от 100 до 800 рублей в зависимости от времени, места и дня соревнований. Также доступны абонементы.



К нам приедут сильнейшие пары мира из таких государств, как Австрия, Болгария, США, Китай, Испания, Латвия, Германия. Конечно, будут выступать российские пары, в том числе, с Урала. Также международной федерацией уже определены 13 судей чемпионата и Кубка мира, которые будут представлены нам в начале января. — рассказала сайту «Первый областной» вице-президент областной федерации танцевального спорта Вероника Болтвина-Бутузова.

Отметим, что билеты будут продаваться через официальный сайт чемпионата, Городские зрелищные кассы, сайт Кассы.ру и кассы ледовой арены «Трактор».



Напомним, с 6 по 8 апреля 2018 года Челябинск будет проводить Чемпионат мира по танцевальному спорту. Подготовка к международным соревнованиям уже ведется. Столица Южного Урала примет чемпионат мира по латиноамериканской программе среди профессионалов по шоу-программам. Соревнования, по предварительным подсчетам, посетят около 4,5 тысяч спортсменов и зрителей.

