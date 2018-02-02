/ Горожан призывают впустить Южный Урал в свое сердце

Патриотичный митинг пройдет на пешеходной улице города.

В предстоящие выходные жителей Челябинска приглашают на патриотический праздник «Россия за мир»!». Митинг состоится на пешеходной улице города. Представители общественных организаций, в том числе ветеранских, спортивных, волонтерских, выступят перед южноуральцами.

Мероприятие проводится, чтобы еще раз напомнить всем жителям области, что мы — единая и великая страна со своей историей и традициями, почтить память героев Великой Отечественной войны, обратить внимание на проблемы молодежи. — рассказал председатель ЧРО ВО «Доброволец» Евгений Коробейников.

Южноуральцев ждут на митинг «Россия за мир!» в субботу, 3 февраля. Мероприятие пройдет на площади у Главпочтамта по адресу улица Кирова, 161. Начало в 11:00.