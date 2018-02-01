/ Южноуральцы разжились 2,5 миллионами рублей на краже аккумуляторов с подстанций сотовой связи

Ворам грозит до 10 лет заключения и крупный штраф.

Операторы сотовой связи, расположенные на Южном Урале, испытали серьезные проблемы в 2016 году. Группа злоумышленников проникала в помещения базовых подстанций в Еманжелинском, Еткульском и Сосновском районах, и похищала аккумуляторные батареи. После возбуждения уголовного дела воров задержали. В 2018 году расследование дела завершилось, и материалы передали в суд. Следствие установило, что главарь группы со своим знакомым приезжал на подстанции, похищал батареи и затем сдавал их в пункты приема металлолома. Таких «поездок» было больше 30.



Батареи использовались на базовых станциях, расположенных в сельской местности, либо вне населенных пунктов на территории Челябинской области, на случай непредвиденного отключения электроэнергии. Потерпевшими по уголовному делу признаны 7 компаний-операторов сотовой связи, которым причинен ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. Это ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Инжинерное предприятие «В-ГИС», ООО ТД «Руслада», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком». — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.



Судить двух мужчин будут в Еткульском районном суде. Их обвиняют в «Краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, организованной группой лиц». Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.