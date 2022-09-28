«Мы также впервые принимаем у себя соревнования сильнейших студентов страны. И это очень значимый для нас момент. Есть надежда, что благодаря этим стартам удастся поднять интерес к этому виду спорта среди студентов»,

— отметила директор КСК «Рифей» Наталья Алистратова.

«На предыдущих соревнованиях в Московской области моя лошадь перенервничала, допустили с ней слишком много ошибок. А здесь все привычная и знакомая нам обстановка. Поэтому и выступлением довольна. Но надо, конечно, еще много работать для того, чтобы выступать стабильно на высоком уровне»,

— поделилась впечатлениями после соревнований Юлия Борушко.

Сегодня, 28 сентября, в челябинском конно-спортивном комплексе «Рифей» стартовали Всероссийские соревнования среди студентов по конному спорту. В первый день турнира разыграли первые комплекты наград представители выездки. В течение трех дней участники выявят сильнейших в конкуре и троеборье, передает корреспондент ИА «Первое областное».КСК «Рифей» неоднократно принимал у себя крупные всероссийские турниры по конному спорту. Каждый год, например, проходит статусный Кубок губернатора Челябинской области, на который приезжают спортсмены с разных уголков страны. Однако в большинстве своем такие турниры проводились только в двух дисциплинах конного спорта — выездке и конкуру. В этот раз впервые спортсмены будут состязаться в еще одной олимпийском виде — троеборье.В общей сложности на южноуральский турнир прибыли 42 пары из 10 регионов. Среди них участники из Москвы, Кемерово, Омска, Тюмени, Красноярска, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска и Копейска.В первый день прошли состязания по выездке. Хозяева турнира выступили более чем успешно. Так, например, Елена Яблонских собрала полный комплект наград в своей возрастной группе в разных видах программы. Подтвердила статус лидера команды и Юлия Борушко, в активе которой две золотые медали.В первый день соревнований состоялась также церемония их открытия. С приветственным словом к участникам и болельщикам обратились начальник Управления спорта Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Антон Макаров, директор КСК «Рифей» Наталья Алистратова и проректор по спортивной работе УралГУФКа Петр Галкин.Челябинская область на соревнованиях представлена командами трех челябинских вузов — УралГУФК, ЮУрГУ и ЧелГУ. Турнир продлится еще четыре дня и завершится в воскресенье, 2 октября. Участникам предстоит разыграть комплекты наград в конкуре и троеборье. Вход для зрителей свободный.