«Динамо-Уралочка» успешно стартовала в чемпионате России

Они одержали пять побед в пяти матчах.

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С 3 по 9 октября в Волгограде проходил первый тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. И ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» успешно стартовали в соревнованиях. Они одержали пять побед в пяти матчах.

Подопечные заслуженного тренера России Михаила Накорякова выиграли «Югру» из Ханты-Мансийска со счетом 13:12, сборную ХМАО — 25:3, хозяек соревнований, «Спартак-Волгоград», — 13:11, сборную Узбекистана и клуб «Диана» из Санкт-Петербурга с одинаковым результатом — 18:11.

После первого тура южноуральские спортсменки с 10-ю очками занимают второе место в общей турнирной таблице чемпионата России, уступая лидерство многократным чемпионкам страны из города Кириши Ленинградской области только по разнице мячей.

Напомним, в конце сентября «Динамо-Уралочка» в третий раз завоевала Кубок губернатора Челябинской области. Эти соревнования приурочены к председательству России в организациях ШОС и БРИКС в 2020 году. Основной задачей этого турнира является не только выявление сильнейших команд, но и укрепление международного сотрудничества среди стран-участниц.