Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» одержал первую победу сезона в Суперлиге

Южноуральская команда на своей площадке выиграла у «академиков» из Москвы — 27:21

В гандбольной Суперлиге первую победу в сезоне одержала южноуральская команда «Динамо-Сунгуль». На своей площадке она выиграла у дебютанта турнира «МССУОР № 2 — Академия» из Москвы — 27:21. Первую половину игры команды завершили вничью, а во втором тайме ключевым стал отрезок, в котором гости за 14 минут игры смогли забить лишь два гола, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне Суперлиги. И виной тому сложный календарь игр: обоим коллективам противостояли фавориты турнира. Впрочем, южноуральцам к таким битвам не привыкать, а вот дебютантам Суперлиги не позавидуешь: игры с ЦСКА, «Зенитом» и «Пермскими медведями» стали для «академиков» испытанием на прочность.

Да, москвичи эти три матча проиграли, но в борьбе. А затем взяли и сотворили сенсацию, выиграв на домашней площадке у астраханского «Динамо» (32:31). К чему такая прелюдия? А к тому, что «Динамо-Сунгуль» должен был воспринимать соперника всерьез. Очевидно, что дебютанты турнира не из робкого десятка и вполне могут даже побороться за зону плей-офф.

Подтверждением этому стала первая половина матча. Гости резко взяли старт, навязав борьбу хозяевам площадки. В дебюте игры счет 3:3, причем авторами забитых мячей стали лишь два игрока: Павел Кунгуров у южноуральцев и Арсений Пирунов у москвичей. В какой-то момент столичный клуб повел «+3» мяча — 7:4.

Гандболисты «Динамо-Сунгуля» к середине тайма наладили игру в атаке, стали построже действовать в обороне. Это помогло уйти на перерыв при равном счете — 13:13. Красивый гол в концовке тайма с дальнего расстояния забил Алексей Павельев.

Что случилось со столичным клубом после перерыва, остается только догадываться. Команда вышла на площадку в разобранном состоянии. Да, очевидно, что любой клуб играет так, как позволяет ему это сделать соперник. Но вряд ли этот тезис можно применить к этой ситуации, потому что за 14 минут игры «академики» удосужились забить лишь 2 гола, и то один из них — с 7-метрового!

К тому моменту южноуральцы уже вели в счете 20:15. Разумеется, упустить такое преимущество хозяева площадки не имели права. За 10 минут до финальной сирены они вели с тем же «+5». В итоге они довели матч до победы — 27:21. Лучшим игроком, несомненно, стал Алексей Павельев. В его активе 7 заброшенных мячей, при хорошей реализации 7/10.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Сезон-2025/2026.

28 сентября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «МССУОР № 2 — Академия» (Москва) — 27:21 (13:13).

«Динамо-Сунгуль»: Павельев (7), Кунгуров (5), Дудик (5), Резник (2), Коваленко (2), Глебов (2), П. Аркатов (2), Раев (1), Насибуллин (1), Демаков, Харитонов, Кривич, Меркулов, Булкин; Холодов (11/27 — 40%), Мартыненко (1/6 — 16%).

«МССУОР № 2 — Академия»: Слайков (7), Перунов (3), Туманов (3), Токарев (2), Мороз (2), Яцура (1), Дьячук (1), Голуб (1), Хохлов (1), Чернецов, Клименко, Егоров.

Наша команда одержала первую победу в Суперлиге сезона-2025/2026! Впереди у подопечных Дмитрия Карлова гостевой поединок с астраханским «Динамо», который состоится 5 октября.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).