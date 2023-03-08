Когда в футбол играют женщины, мужчины сидят дома с детьми

В Челябинске девушки из любительской команды «Фифа74» мечтают о победе на чемпионате мира

Экономисты и юристы, бухгалтера и полицейские, спасатели МЧС и сотрудники банков — девушек из челябинской любительской команды «Фифа74» (ударение нужно ставить на первый слог) объединяет любовь к футболу. Два раза в неделю они оставляют своих мужей с детьми из-за тренировок для того, чтобы повысить свой уровень игры и выиграть чемпионат мира среди женских любительских команд. Накануне Международного женского дня корреспондент Первого областного побывал на футбольном матче девушек, пообщался с ними и выяснил ради осуществления какой мечты они готовы обменять все свои подарки на 8 марта.

В жизни друзья, на поле — враги

Женский футбол очень сильно отличается от мужского. Здесь другие скорости, техника и исполнительское мастерство. Но в зрелищности и эмоциях он точно не уступает. Экспрессивные девушки отдают все силы игре. И лупят соперниц тоже от души. Но если мужчины в матчах при малейшем контакте зачастую падают и симулируют боль, то здесь такое исключено. Они готовы «умирать» на поле ради победы.

«У нас каждый матч — это битва характеров. Бьемся за каждый мяч, за каждый сантиметр площадки. В пылу борьбы не щадим ни себя, ни соперника. Это за пределами поля мы мило общаемся с соперницами, уважаем друг друга. Но выходим на площадку — и становимся врагами, готовы глотки перегрызть ради победы своей команды. И все потому, что победа и итоговый результат для нас превыше всего», — рассказывает одна из лидеров команды «Фифа74» Айгуль Таджидинова.

За ее спиной 16 лет занятий лыжными гонками. Они не прошли даром. В команде «Фифа74» Айгуль — «моторчик», который бороздит бровку, закрывая весь фланг. Есть у нее и опыт игры в футбол: начинала играть в родном селе Еткуль, затем в УралГУФке. Кстати, вместе с ней она даже становилась чемпионом России среди студенческих команд. А осенью прошлого года оказалась здесь, в компании единомышленниц любительского клуба «Фифа74». Уверяет, что за полгода вместе с командой совершила большой шаг в своем развитии.

Челябинская Мбаппе — фанатка аргентинца Месси

Тренируются девушки два раза в неделю, в свободное от работы время. В зимнее время арендуют спортивные залы, летом — выходят на большое поле на стадионе «Калибр». В команде — 20 человек. Участвуют в областных соревнованиях против профессиональных команд, иногда выезжают на всероссийские турниры. Так, в 2019 году челябинки сотворили сенсацию, заняв первое место на турнире в Сочи. И это при том, что в нем выступали исключительно профессиональные команды.

Впрочем, главным образом в «Фифа74» сконцентрированы на соревнованиях по мини-футболу. В текущем сезоне команда успешно выступает в первой лиге чемпионата России в уральской зоне. Накануне девушки в упорной борьбе выиграли у «Металлурга» из Аши со счетом 5:4. Причем, забили решающий гол за несколько секунд до финального свистка.

Победу команде принес точный удар Дианы Абдуллиной. Она, пожалуй, самая техничная в «Фифе74», запомнилась и слаломным проходом в стиле Килиана Мбаппе — на скорости обыграла трех соперниц, а затем пальнула «по воробьям». Кстати, большинство девушек в команде не только сами играют в футбол, но и смотрят матчи профи по ТВ.

«Мне импонирует испанская Ла Лига. Ну и в большом объеме смотрела матчи чемпионата мира. Топила за Аргентину, обожаю Месси. А ее финал с французами — это нечто! Эмоции после победы были непередаваемые — орала на весь дом после того, как аргентинцы победили по пенальти и стали чемпионами, всех соседей разбудила», — вспоминает Диана.

Она в челябинской команде уже четвертый год. Узнала о ней от коллеги по работе. А трудится Диана Абдуллина налоговым инспектором. Футбол для нее — это возможность реализоваться, получить удовольствие от игры.

Любители не хуже профи в игровом мышлении

Большим футбольным болельщиком (но не фанатом!) является и Людмила Бубнова. Она даже брала отпуск, чтобы в 2012 году отправиться в Киев на чемпионат Европы по футболу, а в 2018-м — посетить несколько матчей чемпионата мира в России. Потому что не могла отказаться от возможности увидеть «живьем» звезд мирового футбола.

К слову, Людмила — не только лучший снайпер, но и, пожалуй, лидер «Фифы74». Она в ней одна из самых опытных. Вокруг нее строится игра команды. Она отмечает, что за 6 лет существования клуба он значительно вырос в своем развитии. Но сравнивать его с профессиональными коллективами не уместно.

«Они проводят по две тренировки шесть дней в неделю! А у нас — два занятия по вечерам. Конечно, мы будем отставать от них в скорости, технике, тактике... но не факт, что в мозгах», — считает Людмила Бубнова.

Футболистка радуется тому, что женский футбол в России и мире стремительно развивается. В нашей стране, например, в структуру мужских клубов вошли женские команды. Матчи девушек начали показывать на федеральных телеканалах. Немаловажно и то, что растет число команд, как любительских, так и профессиональных в разных уголках страны.

«Даже у нас в Челябинске можно отдать девочку в футбольную секцию уже в 4-летнем возрасте. И это правильно! В юном возрасте закладывается не только общефизическая подготовка, ставится техника, мышление, понимание игры. В скором времени у нас могут появиться талантливые и сильные футболистки», — полагает Людмила.

В команде только трудяги и бойцы

Название у челябинской команды звучное и яркое — «Фифа74». И сами девушки указывают, что ударение нужно ставить на первый слог. Именно так, а не иначе. Тем самым подчеркивается женственность команды.

«Мы все боевые девушки, трудяги. Пашем на тренировках, умираем на поле. У нас в команде полицейские, пожарники, бухгалтера, учителя физкультуры. Мы все разные. А объединяет всех нас любовь к футболу», — говорит Анастасия Иванова, майор внутренней службы МЧС, по совместительству голкипер челябинской команды.

В «Фифе74» она уже четыре года. Начинала играть в футбол во дворе с мальчишками. Чаще в нападении, голы забивала. Но в женском коллективе сразу встала «в рамку». Говорит, что физическая форма оставляла желать лучшего. Поэтому и стала в челябинской команде выступать на позиции голкипера. А это особая роль, не зря ведь говорят, что вратарь в футболе — это полкоманды.

«Да, я чувствую эту роль в команде. Иногда удаются хорошие матчи. Но бывает и „плюхи“ пропускаю. В такие моменты готова провалиться под землю», — рассказывает Анастасия Иванова.

Мужья советы не дают, но увлечение супруг поддерживают

Анне Рифлинг 41 год. Половину своей жизни, около 20 лет, она играет в футбол. Дочкам 5 и 8 лет, но спортом пока не занимаются. А муж в свое время играл в волейбол, но к футболу до недавнего времени был равнодушен. Лишь после того, как супруга стала играть в «Фифе74», стал им интересоваться. Тем более, что дома Анна постоянно включает Матч-ТВ и смотрит топовые матчи ведущих европейских чемпионатов и Лигу чемпионов.

«В нашей команде все хорошо разбираются в футболе. Поэтому друзья, знакомые и мужья вряд ли могут помочь нам каким-то советом. Но наше увлечение все поддерживают. А что плохого в том, что женщина занимается спортом, держит себя в хорошей физической форме?», — резюмирует Анна Саитовна.

Футболистка работает в банке. А там есть своя команда. Ежегодно проводится так называемая всероссийская Сбербанкиада, в которой соревнования проходят по различным видам спорта, в том числе и футболу. Челябинская команда на ней еще ни разу не побеждала, но в этом году руководство поставило перед ней задачу занять первое место. Анна Рифлинг полагает, что эту задачу выполнить реально — коллектив собрался хороший. Кстати, в этой команде выступают три футболистки из «Фифы74».

У челябинок есть шанс завоевать титул чемпионов мира

В июне 2019 года челябинская «Фифа74» одержала пока главную для себя победу и заставила обратить на себя внимание. На Всероссийском турнире в Сочи девушки сотворили сенсацию, выиграв четыре матча, в том числе у профессиональных команд. Итог — первое место и признание коллег. В этом году здесь же состоится чемпионат мира среди женских любительских команд. Организаторы пригласили девушек из Челябинска принять в нем участие. Но проживание и перелет — все это выливается в копеечку. У «Фифы74» нет спонсора, футболистки покупают форму и экипировку, а также арендуют площадки за свой счет.

«Представляете, у нас есть шанс завоевать титул чемпионов мира! Мы очень хотим отправиться в Сочи, это наша мечта! Но денег на поездку и проживание у нас пока нет. Ищем спонсоров и надеемся, что найдутся неравнодушные люди, которые нам помогут», — рассказывает Мария Барсукова, идейный вдохновитель и координатор челябинской команды.

Мария в «Фифе74» с момента основания клуба. Говорит, что прошла вместе с командой все этапы «взросления»: от ухмылочек и скепсиса до уважения и признания со стороны коллег-мужчин.

«Мы были первой женской любительской футбольной командой в Челябинске. Уровень игры девушек был разный, а сейчас он заметно вырос. Можем у некоторых и мужских команд победить», — добавляет Мария.

Сегодня, в Международный женский день, девушки из футбольной команды снова будут в центре внимания. Они получат подарки от своих мужей и детей. Но какими бы они ни были, все девушки мечтают сейчас о другом. О поездке в Сочи на чемпионат мира. И не только ради того, чтобы сыграть с сильными соперниками и постараться выиграть турнир. Они хотят доказать прежде всего самим себе, что не зря все эти годы занимались футболом, отдали много времени и сил на то, чтобы стать лучшими.