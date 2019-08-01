Компания «НОВАТЭК» разыграет очередную спортивную площадку

Заявки на VIII Кубок по мини-футболу начнут принимать уже 1 сентября

За победу в соревнованиях - новый стадион. Футбольная команда школы №116 п. Чурилово в Челябинске стала чемпионом Кубка «НОВАТЭК» по мини-футболу. Главный приз соревнований — современная площадка с искусственным покрытием. Компания построила уже 30 подобных в разных городах региона. Мини-стадионы оборудованы по новейшим стандартам с соблюдением всех требований и норм.

«Ворота не должны смещаться, забетонированы на шпильках. Здесь есть крепления, которые закрыты и сделана идентификационная табличка с непосредственным номером, ГОСТом и указанием производителя», — рассказывает Андрей Кондратцев, заместитель директора организации-подрядчика.

Кубок «НОВАТЭК» проводится совместно с Министерством образования и науки Челябинской области. Эти соревнования считаются одними из самых массовых не только на Южном Урале, но и во всей России. В 2018 году за победу боролись более 800 команд и свыше 10 тысяч юных футболистов.

«Наши ребята огромные молодцы, они долго шли к этой победе, они усиленно тренировались, и когда мы выиграли первые соревнования областного уровня, проводимые НОВАТЭКом, нашему счастью, конечно, не было предела, ребята получили заслуженную награду, которой мы очень рады»,— Татьяна Трапезникова, директор МБОУ СОШ №116 г. Челябинска.

Уже 1 сентября стартует новая заявочная кампания нового VIII сезона Кубка «НОВАТЭК». В этом году торжественное открытие пройдет на стадионе «Локомотив», а почетными гостями на нем могут стать звезды российского футбола. В этом году в регламент соревнований будет введено еще одно новшество - добавился еще одна возрастная группа для команд мальчиков, от 7 до 8 лет.