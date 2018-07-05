/ Челябинцы поддерживают Чемпионат мира по футболу яркой атрибутикой

Торговые сети проводят специальные акции.

Россиян охватила футбольная лихорадка. 11 крупных городов стали площадками главного события года, но и остальные регионы России не остались в стороне. Болельщики салютуют любимым сборным даже на расстоянии — чтобы поддержать свои команды, челябинцы одеваются в их цвета и устраивают акции.

Привычная атрибутика включает в себя национальные флаги, шарфы, дудки, специальный грим и не только. Найти все это можно на торговых полках как специализированных магазинов, так и в обычных продуктовых универсамах. Например, в период проведения Чемпионата мира в «Пятерочке» посетителям за покупки дарят небольшие сувениры. Здесь за каждые 555 рублей в чеке покупатели получают одну из ярких коллекционных игрушек. Они выполнены в виде небольших мячиков, которыми можно играть, использовать как анти-стресс или способ развития моторики. Больше покупок — больше полезных игрушек!

Я просто пришел в магазин «Пятерочка» возле дома, купил продуктов и получил два пакетика. Не знал, что это. Придя домой, обнаружил внутри мячи — синий и зеленый. Забавная «фишка», мне понравилось. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Никита.

Но самое главное в новой акции «Пятёрочки» — это настольная игра с элементами стратегии «Большой Футбол». Она включает в себя карточки с заданиями разного уровня сложности, препятствия и стикеры для победителя. Суть игры в выполнении заданий и зарабатывании за это специальных очков — футбаллов. Игра интересна тем, что популярна она среди всех возрастов.

У меня двое детей, и как стартовала эта акция, мы сразу начали собирать мячики — уж больно сыну понравились. Потом игру купили. Теперь почти каждый вечер соревнования устраиваем. И я вам скажу, баталии похлеще чемпионатских! — делится мнением челябинка Марина.

Я купил эту игру в подарок ребенку, когда пошел в магазин в обеденный перерыв на работе. И вот до смешного: домой ее так не донес. Играли всем офисом, даже руководитель подключился. Домой теперь придется новую покупать — не оставлять же своих без настолки. — рассказывает челябинец Никита.

Игра поступила в продажу 5 июня. Коллекционные мячики, которые выдают сейчас за покупки в универсамах сети, дают преимущество их владельцу, так как использовать их можно в качестве препятствий, а это увеличивает шансы на победу. Каждый из мячей представляет собой небольшую полусферу с внутренним механизмом в виде шарика. Привести игрушку в движение можно щелчком или толчком пальцев.

Чемпионат мира по футболу 2018 — самое яркое спортивное событие года в России, пройти мимо которого мы не могли. Наша акция дает возможность каждому стать его частью и устроить собственный чемпионат вместе с игрой «Большой футбол» от «Пятерочки». — рассказала об акции директор по маркетингу торговой сети Александра Калюкина.

Акция продлится с 5 июня по 23 июля. Больше игр и разнообразных активностей можно найти на сайте.