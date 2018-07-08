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/ Сборная России побила собственный рекорд на Чемпионате мира по футболу

Сборная России побила собственный рекорд на Чемпионате мира по футболу

Несмотря на поражение команды, фанаты празднуют победу футболистов над собой.
сегодня в 10:46
  |  Спорт
Россия не прошла в полуфинал Чемпионата мира по футболу 2018. В матче ¼ сборная уступила хорватам. Чтобы определить победителя, потребовались два дополнительных тайма и серия пенальти.

Игра развивалась по уже пройденному российскими футболистами сценарию. Так проходил матч против Испании, когда хозяева чемпионата создали глухую оборону, сравняв счет 1:1. Только серия пенальти определила чемпиона. Тогда же случился уже легендарный сейв Акинфеева, когда он ногой отправил мяч подальше от ворот, вырвав тем самым победу у «красной фурии». Сегодня же голкиперу сборной России, несмотря на все старания, справиться с пенальти противника не удалось. Однако он хорошо показал себя в основное и дополнительное время, отразив несколько ударов, претендовавших на гол в ворота России.

Отличную игру показали и другие российские футболисты, самоотверженно отбирая мяч, подставляясь противнику, вытягивая сложные ситуации в свою пользу. Нынешнему составу сборной во главе со Станиславом Черчесовым удалось то, что не получалось больше 20 лет, — выйти из группы и даже добраться до четвертьфинала. Поэтому результат фанатами сборной и просто неравнодушными к футболу воспринимается как победа.

И намного важнее любых медалей и кубков то, что у нас вместо команды «Ваши ожидания — ваши проблемы», наконец-то появилась команда «Мы играем за вас». — пишут фанаты в соцсетях.

Сборная России, однако, в первые часы после матча не могла разделить воодушевления страны. Футболисты восприняли поражение как личную трагедию. Кадры с осознающим произошедшее Игорем Акинфеевым, рядом с которым ликует сборная Хорватии, облетели Интернет. Федор Смолов, не реализовавший пенальти, последним покинул стадион. Однако тренеру сборной не за что ругать своих подопечных.

То, что мы больше не боремся за Кубок мира, нас очень расстраивает. Но мы очень рады, что на этом турнире хорошо выглядели как с организационной, так и со спортивной стороны. — прокомментировал результат матча Станислав Черчесов.

Россия покинула Чемпионат мира позже, чем Германия, Аргентина, Португалия, Испания, Бразилия и Уругвай. Даже не заинтересованные в футболе следили за происходящем на поле, когда там появлялась «красная машина». Этот мундиаль надолго запомнится всему миру, как рвущий стереотипы и дающий почувствовать себя чемпионами каждой сборной.

Матчи полуфинала, в которых встретятся Франция и Бельгия, а также Хорватия и Англия, пройдут 10 и 11 июля соответственно. Игра за 3 место состоится в следующую субботу, 14 числа, и уже на следующий день в решающем матче будет определен новый чемпион мира по футболу.

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