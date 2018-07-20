/ Евгений Кузнецов стал гостем на награждении южноуральских полицейских

Правоохранителей отметили за работу на Чемпионате мира по футболу.

Челябинские полицеские в течение последнего месяца обеспечивали правопорядок на матчах Чемпионата мира по футболу. Теперь пришло время их благодарить. Торжественная церемония состоялась на плацу центра подготовки. Там правоохранителям зачитали благодарность от МВД России. В письме дана высокая оценка работе полицейских Южного Урала.

С приветственным словом к сотрудникам полиции обратился начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев. Он поблагодарил личный состав за образцовую службу и выразил слова признательности за то, что полицейские Южного Урала с честью и достоинством представили Челябинскую область. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Одним из гостей мероприятия стал Евгений Кузнецов. Правоохранители не ожидали встречи с игроком НХЛ. После завершения официальной части к хоккеисту выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.





По возвращению из «футбольной» командировки сотрудники внутренних органов приступили к своим обязанностям на местах.