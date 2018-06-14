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/ Челябинцы уверены в победе команды из Саудовской Аравии над сборной России

Челябинцы уверены в победе команды из Саудовской Аравии над сборной России

Половину ставок южноуральцы сделали на гостей.
сегодня в 19:58
  |  Спорт

На данный момент текущий коэффициент на победу Саудовской Аравии составляет 9. Это говорит о том, что поставив, например, тысячу рублей, можно выиграть в девять раз больше. В то же время, коэффициент по победу сборной России чуть больше единицы. Об этом рассказали букмекеры.

На удивление, в отличие от всей страны, больше ставят на наших гостей — 48% процентов ставок идут на победу Саудовской Аравии и только 38% процентов ставок на россиян. В целом, у нас 85% процентов ставок на россиян. А в Челябинске все любят, видимо, высокий кэф и не очень надеются на победу наших. Ставят также на точные счета. Самый популярный счет — это счет 1:2. Коэффициент 29. Кто-то хочет поставить на то, что Смолов забьет левой ногой — коэффициент 5. Или там забьет первый гол Аль-Доссари из Саудовской Аравии — коэффициент 15. — прокомментировал главный аналитик букмекерской конторы «Лига Ставок» Егор Митрушкин радио Business FM Челябинск.

Уже сейчас в барах и ресторанах столицы Южного Урала практически нет свободных мест. Бронь столов на матч сборной России против Саудовской Аравии началась задолго до начала Чемпионата мира по футболу.

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Напомним, матч между Садуовской Аравией и Россией начнется в 20 часов по челябинскому времени.

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