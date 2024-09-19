Всероссийский турнир по ММА пройдет впервые в Челябинске

Он продлится два дня

В предстоящие выходные, 21 и 22 сентября в челябинском дворце спорта «Юность» состоятся соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА). Турнир посвящен памяти военнослужащего центра специального назначения «Витязь» Героя России Александра Потапова. Организаторы планируют сделать его ежегодным, сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области.



За медали будут бороться юноши 16—17 лет. Помимо наград, участники соревнований смогут выполнить норматив на звание мастера спорта России. Победитель получит еще и путевку на Кубок России, который пройдет в октябре.

«Мы сделаем шоу: свет, музыка, трансляция и многое другое, что не оставит зрителей без ярких эмоций», — рассказал президент Федерации ММА Челябинской области Данила Кузьмин.

21 сентября, в 10:00, начнутся отборочные поединки, а 22 сентября в ДС «Юность» пройдет самая зрелищная часть турнира — бои за главный титул победителя.