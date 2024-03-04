Четыре южноуральских спортсмена стали призерами первенства России по унифайту

В их активе золотая и четыре бронзовые награды

На завершившемся в Нальчике первенстве России по универсальному бою четыре спортсмена Челябинской области завоевали пять медалей — одну золотую и четыре бронзовые награды. Состязания собрали более 600 бойцов из 53 регионов страны. Они боролись за путевки на первенство мира, сообщает Федерация унифайта России.

Спортсмены бились за награды соревнований в двух разделах — «лайт» и «классика». Кроме того, они разыграли комплекты наград в разных возрастных категориях — 16—17 и 18—20 лет. Достойно выглядели на представительных соревнованиях спортсмены из Челябинской области. Четыре наших земляка завоевали пять медалей.

Победителем турнира в разделе «лайт» стала Софья Янушкевич. Две бронзовые медали (в «лайт» и «классике») в активе у Лидии Кулясовой. Еще по одной бронзовой награде завоевали Рамазан Парагульгов и Михаил Иванов — они отличились в разделе «классика».