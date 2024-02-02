Челябинский дзюдоист выступит в Париже на турнире «Большой шлем»

Анджей Павлюков поборется за награды престижных состязаний в весе до 100 килограммов

Сегодня, 2 февраля, в Париже стартует один из самых престижных международных турниров по дзюдо, входящий в этап серии «Большой шлем». В нем выступят более 600 спортсменов из 111 стран. Сборную России представят четыре дзюдоиста, среди них и челябинец Анджей Павлюков. Бронзовый призер первенства мира поборется за награды в весовой категории до 100 кг.

Уже сам факт того, что наш земляк завоевал право представлять Россию на таком престижном турнире — несомненное достижение для 20‑летнего Анджея Павлюкова. На татами в Париже ему будут противостоять сильнейшие дзюдоисты планеты. Они будут бороться не только за медали турнира, но и рейтинговые очки, необходимые для завоевания путевки на Олимпийские игры.

Накануне в Париже состоялась жеребьевка турнира. В первый день будут разыграны комплекты наград в весовых категориях 48, 52, 57 кг (женщины) и 60, 66 кг (мужчины). Здесь Россию представит Исмаил Мисиров. В субботу, 3 февраля, на татами выйдут Тимур Арбузов и Адам Цечоев (оба — 81 кг).

Челябинец Анджей Павлюков начнет борьбу за медали турнира в весе до 100 кг со второго круга. Ему достанется в соперники победитель в противостоянии Матиас Мадсен (Дания) vs Даниэль Ейх (Швейцария). Первый имеет в своем активе бронзу на этапе Гран-при, второй является бронзовым призером чемпионата Европы.





Главным успехом в карьере Анджея Павлюкова стало выступление на юниорском первенстве мира. В Португалии челябинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинале узбеку Рустаму Шорахматову.