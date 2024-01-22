Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян завоевал Кубок России

На турнире в Самаре он одержал победы во всех трех поединках

В Самаре завершился Кубок России по боксу, победителем которого стал спортсмен из Златоуста Эдмонд Худоян. Бронзовый призер чемпионата мира подтвердил звание сильнейшего боксера страны в весовой категории до 48 килограммов. На Кубке страны южноуральский спортсмен провел три победных поединка и завоевал золотую медаль, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Кубок России в Самаре собрал восьмерку сильнейших боксеров страны в каждой из 13 весовых категорий. В течение пяти дней 104 спортсмена боролись за право выступать в решающем поединке и стать первым номером национальной сборной. Челябинскую область на турнире представили четыре спортсмена.

К сожалению, Ильяс Додаржонов, Ахмадшох Махмадшоев и Андрей Стоцкий проиграли своим соперникам в первых же боях. Зато в весе до 48 килограммов подтвердил звание сильнейшего боксер из Златоуста Эдмонд Худоян. На ринг в Самаре он выходил три раза и в каждом одержал уверенные победы со счетом 5:0.

«Кубок России для меня очень важен, турнир открывает сезон в наступившем году. Нужно начинать год с победы, потому что именно тут проходит отбор на крупные международные турниры. Необходимо доказать свое лидерство, чтобы представлять страну на чемпионате Европы и мира. Хочу совмещать любительский и профессиональный бокс. Перед Кубком России участвовал в сборе в Сочи, там же отметил Новый год, провел хорошую работу со спарринг-партнерами. Сделал плодотворную работу и подошел к соревнованиям в отличной форме», — рассказал Эдмонд Худоян пресс-службе Федерации бокса России.

Бокс. Кубок России. Весовая категория до 48 кг.

Четвертьфинал. Эдмонд Худоян (Челябинская область) — Рустам Туприн (Саха-Якутия) — 5:0.

Полуфинал. Эдмонд Худоян (Челябинская область) — Гога Топурия (Ставропольский край) — 5:0.

Финал. Эдмонд Худоян (Челябинская область) — Володя Мнацаканян (Московская область) — 5:0.

Напомним, что главным стартом минувшего года для южноуральского боксера стал чемпионат мира. Наш земляк завоевал бронзовую медаль. Кроме того, в 2023 году он в первый раз завоевал титул чемпиона России.